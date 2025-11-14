https://ria.ru/20251114/minjust-2055042716.html
Минюст включил Кривошеева*, Костюченко* и Ениколопова* в список иноагентов
2025-11-14T17:10:00+03:00
2025-11-14T17:10:00+03:00
2025-11-14T17:27:00+03:00
общество
россия
россия
Новости
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистов Кирилла Кривошеева*, Елену Костюченко* и экономиста Рубена Ениколопова*, сообщается на сайте ведомства.
"Четырнадцатого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России
в реестр иностранных агентов включены Р.С. Ениколопов*, Е.Г. Костюченко*, К.С. Кривошеев*, а также общество с ограниченной ответственностью "Форпост*", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Минюсте, все трое проживают в настоящее время за границей. Им, в частности, вменяется создание или распространение материалов других иностранных агентов или организаций, признанных нежелательными в РФ.