Рейтинг@Mail.ru
Минюст включил Кривошеева*, Костюченко* и Ениколопова* в список иноагентов - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 14.11.2025 (обновлено: 17:27 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/minjust-2055042716.html
Минюст включил Кривошеева*, Костюченко* и Ениколопова* в список иноагентов
Минюст включил Кривошеева*, Костюченко* и Ениколопова* в список иноагентов - РИА Новости, 14.11.2025
Минюст включил Кривошеева*, Костюченко* и Ениколопова* в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистов Кирилла Кривошеева*, Елену Костюченко* и экономиста Рубена Ениколопова*,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:10:00+03:00
2025-11-14T17:27:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055047524_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_be574474c800be72edba7cef845aee33.jpg
https://ria.ru/20251114/prigovor-2054937864.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055047524_432:0:3161:2047_1920x0_80_0_0_34a52104cd851f5f67cf1f0be3565974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Минюст включил Кривошеева*, Костюченко* и Ениколопова* в список иноагентов

Журналистов Костюченко, Кривошеева и экономиста Ениколопова признали иноагентами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРубен Ениколопов*
Рубен Ениколопов* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистов Кирилла Кривошеева*, Елену Костюченко* и экономиста Рубена Ениколопова*, сообщается на сайте ведомства.
© Фото : соцсети журналистаЖурналист Кирилл Кривошеев*
Журналист Кирилл Кривошеев* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : соцсети журналиста
Журналист Кирилл Кривошеев*. Архивное фото
"Четырнадцатого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р.С. Ениколопов*, Е.Г. Костюченко*, К.С. Кривошеев*, а также общество с ограниченной ответственностью "Форпост*", - говорится в сообщении.
© Фото : соцсети журналисткиЖурналистка Елена Костюченко*
Журналистка Елена Костюченко* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : соцсети журналистки
Журналистка Елена Костюченко*. Архивное фото
Как отмечают в Минюсте, все трое проживают в настоящее время за границей. Им, в частности, вменяется создание или распространение материалов других иностранных агентов или организаций, признанных нежелательными в РФ.
* признаны иноагентами
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд вынес заочный приговор иноагенту Ладе-Русь*
Вчера, 10:42
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала