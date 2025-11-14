https://ria.ru/20251114/minjust-2055036901.html
Минюст включил Фонд равных прав в перечень нежелательных организаций
2025-11-14T16:47:00+03:00
в мире
россия
великобритания
генеральная прокуратура рф
россия
великобритания
Новости
