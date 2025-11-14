Рейтинг@Mail.ru
Минюст включил Фонд равных прав в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/minjust-2055036901.html
Минюст включил Фонд равных прав в перечень нежелательных организаций
Минюст включил Фонд равных прав в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 14.11.2025
Минюст включил Фонд равных прав в перечень нежелательных организаций
Министерство юстиции России включило Фонд равных прав из Великобритании в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, следует из... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:47:00+03:00
2025-11-14T16:47:00+03:00
в мире
россия
великобритания
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
https://ria.ru/20251113/perechen-2054820975.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Великобритания, Генеральная прокуратура РФ
Минюст включил Фонд равных прав в перечень нежелательных организаций

Фонд равных прав из Великобритании включили в перечень нежелательных организаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило Фонд равных прав из Великобритании в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, следует из соответствующей базы ведомства.
"Equal Rights Trust (ERT, "Фонд равных прав", "Ассоциация равных прав"), Великобритания", - говорится в перечне.
Отмечается, что Генпрокуратура признала фонд нежелательной в России организацией 1 ноября.
Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов
13 ноября, 17:22
 
В миреРоссияВеликобританияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала