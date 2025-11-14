КОНТАКТЫ РФ С США БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ ТОГДА, КОГДА В ЭТОМ ПОЯВИТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, РФ ГОТОВА ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОВЕСТИ ДВУСТОРОННИЙ САММИТ В БУДАПЕШТЕ - МИД РФ
МИД высказался о возобновлении переговоров с США
МИД высказался о возобновлении переговоров с США
КОНТАКТЫ РФ С США БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ ТОГДА, КОГДА В ЭТОМ ПОЯВИТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, РФ ГОТОВА ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОВЕСТИ ДВУСТОРОННИЙ САММИТ В БУДАПЕШТЕ - МИД РФ РИА Новости, 14.11.2025
в мире
россия
сша
будапешт
Захарова: Россия готова провести саммит в Будапеште
Здание МИД России в Москве. Архивное фото