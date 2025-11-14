Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о борьбе движения "За свободу наций" с практиками Запада - РИА Новости, 14.11.2025
20:33 14.11.2025
Медведев рассказал о борьбе движения "За свободу наций" с практиками Запада
Медведев рассказал о борьбе движения "За свободу наций" с практиками Запада

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Антиколониальное движение "За свободу наций" борется с практиками, которые пытаются внедрять западные страны, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу выступил на заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!", которое состоялось на федеральной территории Сириус.
«
"Это антиколониальное движение наше сейчас борется с теми практиками, которые внедряют и пытаются внедрять западные страны. Они пытаются следить за качеством выборов современных, суверенных стран. Ну а результат понятен. Если выборы не нравятся, результаты выборов западным странам, вот этим бывшим колониальным державам, они говорят: "Выборы прошли с нарушением законов, они были недемократичны, мы их не признаем", - сказал Медведев журналистам.
