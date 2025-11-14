https://ria.ru/20251114/medvedev-2055078519.html
Медведев прокомментировал запрет АдГ участвовать в мероприятиях в России
Запрет для партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) участвовать в мероприятиях в РФ явно не улучшает российско-германские отношения, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 14.11.2025
Медведев: запрет для АдГ на выезд в Россию не улучшает отношения с Германией