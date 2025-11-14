Медведев прокомментировал запрет АдГ участвовать в мероприятиях в России

«

"Они реально испугались, если хотите, не парламентским словом говоря, но выложили в штаны, что вполне очевидно, партайгеноссе (канцлера Германии Фридриха - ред.) Мерца решили, что если они прокатятся в Россию, то впоследствии это лопнется его коалиции, и оттуда погрозили пальчиками. Почему они это сделали, не знаю, но это явно не улучшает российско-германских отношений", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.