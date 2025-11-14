Рейтинг@Mail.ru
20:31 14.11.2025 (обновлено: 20:34 14.11.2025)
Медведев прокомментировал запрет АдГ участвовать в мероприятиях в России
Запрет для партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) участвовать в мероприятиях в РФ явно не улучшает российско-германские отношения, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 14.11.2025
СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Запрет для партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) участвовать в мероприятиях в РФ явно не улучшает российско-германские отношения, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Они реально испугались, если хотите, не парламентским словом говоря, но выложили в штаны, что вполне очевидно, партайгеноссе (канцлера Германии Фридриха - ред.) Мерца решили, что если они прокатятся в Россию, то впоследствии это лопнется его коалиции, и оттуда погрозили пальчиками. Почему они это сделали, не знаю, но это явно не улучшает российско-германских отношений", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Мерц оценил возможность запрета АдГ
6 мая, 23:49
 
РоссияДмитрий МедведевВ миреГерманияАльтернатива для Германии (партия)
 
 
