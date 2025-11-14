Рейтинг@Mail.ru
Медведев выступил с предложениями по борьбе с электоральным колониализмом - РИА Новости, 14.11.2025
13:42 14.11.2025
Медведев выступил с предложениями по борьбе с электоральным колониализмом
Медведев выступил с предложениями по борьбе с электоральным колониализмом

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил участникам движения против неоколониализма подписать межпартийные соглашения по борьбе с электоральным колониализмом.
В ходе второго заседания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!" он отметил, что одним из наиболее значимых практических результатов их совместной работы может быть в подписании межпартийных соглашений и меморандумов о борьбе с электоральным колониализмом.
"Такую работу важно продолжить, призываю участников нашего с вами движения подготовить и подписать аналогичные соглашения между собой. Это позволит в конечном счёте создать сеть документов, на базе которых можно будет разработать и проект, как венец этой работы, многостороннего международного договора", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Запад занимается ангажированием и мониторингом выборов, заявил Медведев
