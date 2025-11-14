Медведев отметил нежелание США действовать в интересах мирового большинства

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Нежелание США действовать в интересах мирового большинства выглядит кощунственно на фоне нагнетания военной напряженности у берегов Венесуэлы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — "За свободу наций!"