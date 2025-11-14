Рейтинг@Mail.ru
Скальпель истории уже занесен над Зеленским, считает Медведев - РИА Новости, 14.11.2025
10:01 14.11.2025 (обновлено: 10:02 14.11.2025)
Скальпель истории уже занесен над Зеленским, считает Медведев
Скальпель истории уже занесен над Зеленским, считает Медведев
Поражение Владимира Зеленского неизбежно, "остро отточенный скальпель истории" уже занесен над ним, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.11.2025
Скальпель истории уже занесен над Зеленским, считает Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поражение Владимира Зеленского неизбежно, "остро отточенный скальпель истории" уже занесен над ним, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением. В жизни все иначе: обдолбанный паяц может еще поплясать какое-то время. Совсем недолгое. Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно", - написал Медведев на платформе Max.
