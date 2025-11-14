https://ria.ru/20251114/medvedev-2054930292.html
Скальпель истории уже занесен над Зеленским, считает Медведев
Поражение Владимира Зеленского неизбежно, "остро отточенный скальпель истории" уже занесен над ним, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.11.2025
