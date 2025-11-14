Рейтинг@Mail.ru
Эксперты предложили включить восточную медицину в систему здравоохранения
13:34 14.11.2025
Эксперты предложили включить восточную медицину в систему здравоохранения
Участники первой всероссийской конференции "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы" призвали создать в России интегрированную модель...
2025
религия
Эксперты предложили включить восточную медицину в систему здравоохранения

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Участники первой всероссийской конференции "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы" призвали создать в России интегрированную модель здравоохранения, сочетающую методы западной доказательной и традиционной восточной медицины, следует из имеющейся в распоряжении РИА Новости резолюции, принятой по итогам конференции.
Первая всероссийская конференция "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы" прошла в четверг в Москве в Институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Помимо специалистов по исследованию восточной медицины, ученых и медиков, в ней принимают участие действующие эмчи-ламы, то есть те, которые занимается лечением. Конференция международная - приглашены представители Китая, Монголии, Шри-Ланки, Индии, Непала. Среди организаторов конференции - Фонд содействия буддийскому образованию и исследованию, Буддийская традиционная сангха России (БТСР), фонд Селенга и ассоциация буддийский общин "Арья Сангха".
"Научное сообщество России обладает потенциалом для создания интегративной модели здравоохранения, сочетающей доказательную медицину и восточные традиционные медицинские системы на основе принципов безопасности, эффективности и медицинской биоэтики, включающей культурно-этнические и религиозные принципы", - сказано в документе.
Отмечается, что участники конференции "Пути развития восточной медицины в России", представляющие научные и образовательные организации, медицинские центры, органы здравоохранения, а также общественные профессиональные объединения, "рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с развитием традиционной восточной медицины (ТВМ) в Российской Федерации", решили создать рабочую группу по развитию ТВМ и приняли ряд рекомендаций.
"Совместно с министерством здравоохранения РФ и профессиональным сообществом подготовить программы оздоровления и реабилитации, которые необходимо использовать в целях оздоровления нации. Организовать программу научных исследований, направленную на изучение эффективности и безопасности методов восточной медицины, их сочетания с методами "доказательной" медицины, включая фармакологические и физиотерапевтические подходы. Рекомендовать разработать нормативно-правовую базу, регулирующую профессиональную деятельность специалистов ТВМ, сертификацию образовательных программ и лицензирование соответствующих центров", - говорится в резолюции.
Кроме того, участники конференции предлагают создать сеть региональных центров реабилитации "с привлечением традиционной восточной медицины, расширять международное сотрудничество со странами Азии в области подготовки кадров и обмена клиническим опытом, а также провести в 2026 году вторую конференцию "Пути развития восточной медицины в России".
Комментируя РИА Новости итоги конференции, руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве дид хамбо лама Даши-Нима Содномдоржиев призвал юридически разделить восточную традиционную медицину и народное целительство, поскольку у восточной медицины есть свой тысячелетний опыт и системность.
Как пояснил РИА Новости один из организаторов конференции, глава совета Московской буддийской общины, член совета российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов, восточная, буддийская медицина не относится к народным, знахарским, шаманским практикам, в буддизме есть пять основных наук, медицина - одна из них, и ламы, которые на ней специализируются, этому долгое время обучаются, есть своя система образования.
"Буддийская медицина является частью традиционной восточной медицины и рассматривает организм и его болезни в целом, в отличие от доказательной западной, которая ориентирована на конкретные заболевания и симптомы. Однако сочетание двух методов может быть полезно. Чтобы традиционная медицина была принята на государственном уровне, нужно работать в сферах сертификации лекарств, исследованиях, взаимодействия с больными. Давайте вместе изучать возможности, которые заложены в восточной медицине, применять их для начала в профилактике и реабилитации", - заключил собеседник агентства.
