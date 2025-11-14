Эксперт рассказал о разнице между восточной и западной медициной

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Традиционная восточная медицина, в частности буддийская, рассматривает организм и его болезни в целом, в отличие от доказательной западной, которая ориентирована на конкретные заболевания и симптомы, сочетание этих методов может быть полезным в сфере реабилитации, рассказал РИА Новости глава совета Московской буддийской общины, член совета российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов на полях первой всероссийской конференции "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы".

"Традиционная восточная медицина и доказательная западная отличаются прежде всего мировоззрением. Западная медицина симптоматична, лечит болезни, симптомы. Восточная медицина, буддийская в частности, тоже лечит, но рассматривает человека в комплексе, как соотнесение разных сил в организме, в том числе в сфере ментального, душевного, и работает над тем, чтобы организм пришел к гармонии - это и питание, и образ жизни, и мышление, и лечение", - сказал Вавилов.

Он отметил, что традиционная восточная медицина не исключает западную модель.

"Два подхода - западный и восточный - можно сочетать, особенно в сфере реабилитации, когда нужно помочь организму качественно восстановиться после лечения тяжелых заболеваний, например, после химиотерапии", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что буддийская медицина не относится к народным, знахарским, шаманским практикам, потому что у нее есть своя многовековая традиция, система, в том числе система образования.

"Буддийская, тибетская медицина является частью традиционной восточной медицины. В буддизме есть пять основных наук, медицина - одна из них. Есть ламы, которые на ней специализируются, этому долгое время обучаются", - заключил собеседник агентства.