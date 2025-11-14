Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о разнице между восточной и западной медициной - РИА Новости, 14.11.2025
13:14 14.11.2025
Эксперт рассказал о разнице между восточной и западной медициной
Традиционная восточная медицина, в частности буддийская, рассматривает организм и его болезни в целом, в отличие от доказательной западной, которая... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:14:00+03:00
2025-11-14T13:14:00+03:00
2025
религия
Эксперт рассказал о разнице между восточной и западной медициной

Вавилов: восточная и западная медицина отличаются своими взглядами на организм

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Традиционная восточная медицина, в частности буддийская, рассматривает организм и его болезни в целом, в отличие от доказательной западной, которая ориентирована на конкретные заболевания и симптомы, сочетание этих методов может быть полезным в сфере реабилитации, рассказал РИА Новости глава совета Московской буддийской общины, член совета российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов на полях первой всероссийской конференции "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы".
"Традиционная восточная медицина и доказательная западная отличаются прежде всего мировоззрением. Западная медицина симптоматична, лечит болезни, симптомы. Восточная медицина, буддийская в частности, тоже лечит, но рассматривает человека в комплексе, как соотнесение разных сил в организме, в том числе в сфере ментального, душевного, и работает над тем, чтобы организм пришел к гармонии - это и питание, и образ жизни, и мышление, и лечение", - сказал Вавилов.
Лекарства, принимаемые во время простуды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Буддийский лама рассказал, как улучшить иммунитет
Вчера, 05:50
Он отметил, что традиционная восточная медицина не исключает западную модель.
"Два подхода - западный и восточный - можно сочетать, особенно в сфере реабилитации, когда нужно помочь организму качественно восстановиться после лечения тяжелых заболеваний, например, после химиотерапии", - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что буддийская медицина не относится к народным, знахарским, шаманским практикам, потому что у нее есть своя многовековая традиция, система, в том числе система образования.
"Буддийская, тибетская медицина является частью традиционной восточной медицины. В буддизме есть пять основных наук, медицина - одна из них. Есть ламы, которые на ней специализируются, этому долгое время обучаются", - заключил собеседник агентства.
Первая всероссийская конференция "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы" проходит в четверг в Москве в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Как ранее сообщал РИА Новости Вавилов, это первая подобная конференция на стыке медицинской науки и буддийской традиционной медицины. Помимо специалистов по исследованию восточной медицины, ученых и медиков, в ней принимают участие действующие эмчи-ламы, то есть те, которые занимается лечением. Конференция международная - приглашены представители Китая, Монголии, Шри-Ланки, Индии, Непала. Среди организаторов конференции - Фонд содействия буддийскому образованию и исследованию, а также Буддийская традиционная сангха России (БТСР).
Калмыцкая национальная гимназия имени Кичикова А.Ш. - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Чернышенко открыл буддийскую школу в Национальной гимназии в Калмыкии
26 сентября, 15:35
 
РелигияРелигия
 
 
