Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали
14.11.2025
Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали
Медики из республики Алтай отправились добровольцами в прифронтовые госпитали, с собой они везут компоненты для дронов, которые передадут участникам СВО,... РИА Новости, 14.11.2025
БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Медики из республики Алтай отправились добровольцами в прифронтовые госпитали, с собой они везут компоненты для дронов, которые передадут участникам СВО, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Наши медики вновь уехали добровольцами в прифронтовые госпитали Луганской Народной Республики. Вице-премьер Дмитрий Хубезов и главврач Ресбольницы Антон Хазов вместе с учащимися нашего медколледжа, врачами и студентами из Алтайского края будут помогать раненым бойцам и мирным жителям в госпиталях", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что все медики прошли серьезную подготовку и готовы к работе в сложных условиях.
"Едут в зону СВО не с пустыми руками - везут комплектующие для дронов. Это вклад наших врачей и медработников в общую Победу. Низкий поклон каждому! Желаю нашим медикам - сил, а бойцам - выздоровления, скорейшего восстановления и возвращения домой, к близким", - подчеркнул Турчак.