Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали

БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Медики из республики Алтай отправились добровольцами в прифронтовые госпитали, с собой они везут компоненты для дронов, которые передадут участникам СВО, сообщил глава региона Андрей Турчак.

"Наши медики вновь уехали добровольцами в прифронтовые госпитали Луганской Народной Республики. Вице-премьер Дмитрий Хубезов и главврач Ресбольницы Антон Хазов вместе с учащимися нашего медколледжа, врачами и студентами из Алтайского края будут помогать раненым бойцам и мирным жителям в госпиталях", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что все медики прошли серьезную подготовку и готовы к работе в сложных условиях.