Рейтинг@Mail.ru
Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:27 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/mediki-2054935080.html
Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали
Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали - РИА Новости, 14.11.2025
Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали
Медики из республики Алтай отправились добровольцами в прифронтовые госпитали, с собой они везут компоненты для дронов, которые передадут участникам СВО,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:27:00+03:00
2025-11-14T10:27:00+03:00
надежные люди
республика алтай
луганская народная республика
алтайский край
андрей турчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054932882_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_91d1fa84c8b3c3de80235c6658a2d350.jpg
https://ria.ru/20251114/volontery-2054899393.html
республика алтай
луганская народная республика
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054932882_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4410fe1cce8bc89127b244460cdb1db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика алтай, луганская народная республика, алтайский край, андрей турчак
Надежные люди, Республика Алтай, Луганская Народная Республика, Алтайский край, Андрей Турчак
Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали

Медики из Алтая отправились добровольцами в прифронтовые госпитали ЛНР

© АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/TelegramАлтайские медики, которые отправились в прифронтовые госпитали
Алтайские медики, которые отправились в прифронтовые госпитали - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/Telegram
Алтайские медики, которые отправились в прифронтовые госпитали
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Медики из республики Алтай отправились добровольцами в прифронтовые госпитали, с собой они везут компоненты для дронов, которые передадут участникам СВО, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Наши медики вновь уехали добровольцами в прифронтовые госпитали Луганской Народной Республики. Вице-премьер Дмитрий Хубезов и главврач Ресбольницы Антон Хазов вместе с учащимися нашего медколледжа, врачами и студентами из Алтайского края будут помогать раненым бойцам и мирным жителям в госпиталях", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что все медики прошли серьезную подготовку и готовы к работе в сложных условиях.
"Едут в зону СВО не с пустыми руками - везут комплектующие для дронов. Это вклад наших врачей и медработников в общую Победу. Низкий поклон каждому! Желаю нашим медикам - сил, а бойцам - выздоровления, скорейшего восстановления и возвращения домой, к близким", - подчеркнул Турчак.
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО портативную зарядную станцию
Вчера, 04:50
 
Надежные людиРеспублика АлтайЛуганская Народная РеспубликаАлтайский крайАндрей Турчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала