Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале возбудили дело после массового отравления в кафе - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/mahachkala-2054945003.html
В Махачкале возбудили дело после массового отравления в кафе
В Махачкале возбудили дело после массового отравления в кафе - РИА Новости, 14.11.2025
В Махачкале возбудили дело после массового отравления в кафе
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после массового отравления посетителей кафе в Махачкале, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:23:00+03:00
2025-11-14T11:23:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251109/moskva-2053766013.html
махачкала
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале возбудили дело после массового отравления в кафе

СК возбудил дело после отравления 14 посетителей кафе в Махачкале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после массового отравления посетителей кафе в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
По данным министерства здравоохранения республики, 14 человек, в том числе шесть детей, поступили в инфекционную больницу в Махачкале с признаками кишечной инфекции. В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что случаи заболевания связаны с употреблением пищи в заведении общественного питания. От пострадавших и из пищевой продукции выделен возбудитель сальмонеллеза. Работу заведения приостановили, помещения опечатали. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о кафе "Олива". В мае Роспотребнадзор уже закрывал это заведение после того, как 10 человек отравились едой, доставленной по заказу.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 10 ноября в учреждении общественного питания в Махачкале пострадавшие ели пищевую продукцию, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления людей в Москве
9 ноября, 12:06
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала