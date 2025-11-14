В Махачкале возбудили дело после массового отравления в кафе

МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после массового отравления посетителей кафе в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным министерства здравоохранения республики, 14 человек, в том числе шесть детей, поступили в инфекционную больницу в Махачкале с признаками кишечной инфекции. В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что случаи заболевания связаны с употреблением пищи в заведении общественного питания. От пострадавших и из пищевой продукции выделен возбудитель сальмонеллеза. Работу заведения приостановили, помещения опечатали. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о кафе "Олива". В мае Роспотребнадзор уже закрывал это заведение после того, как 10 человек отравились едой, доставленной по заказу.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ", – говорится в сообщении.