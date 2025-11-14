Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде пройдет новый раунд консультаций между Россией и МАГАТЭ - РИА Новости, 14.11.2025
00:13 14.11.2025
В Калининграде пройдет новый раунд консультаций между Россией и МАГАТЭ
В Калининграде пройдет новый раунд консультаций между Россией и МАГАТЭ - РИА Новости, 14.11.2025
В Калининграде пройдет новый раунд консультаций между Россией и МАГАТЭ
Новый раунд консультаций между делегациями России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдет в пятницу в Калининграде, на них в числе... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T00:13:00+03:00
2025-11-14T00:13:00+03:00
В Калининграде пройдет новый раунд консультаций между Россией и МАГАТЭ

В Калининграде пройдет новый раунд консультаций по ЗАЭС между Россией и МАГАТЭ

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Новый раунд консультаций между делегациями России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдет в пятницу в Калининграде, на них в числе прочего будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Предстоящие переговоры анонсировал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. По его словам, на консультациях будут поставлены вопросы Запорожской АЭС и конкретные шагах, которые Россия будет предпринимать в координации с МАГАТЭ с целью недопущения ядерной аварии на этом крупнейшем в Европе объекте атомной энергетики.
В состав российской делегации на таких встречах, как правило, входят представители "Росатома", Ростехнадзора, МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.
Делегацию Международного агентства по атомной энергии на таких консультациях возглавляет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Предыдущий раз он посещал Россию в конце сентября - в Москве Гросси участвовал в проводившемся "Росатомом" глобальном международном форуме "Мировая атомная неделя", который был приурочен к 80-летию атомной отрасли РФ.
Двадцать пятого сентября в Кремле с Гросси встречался президент России Владимир Путин. Сотрудничество России и МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе по вопросам атомной безопасности в мире, говорил Путин на встрече с Гросси. В рамках форума "Мировая атомная неделя" 26 сентября прошла двусторонняя встреча Лихачева с Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщал тогда "Росатом".
За полтора месяца, прошедшие после того визита Гросси в Москву, было восстановлено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. В минувшую субботу, 8 ноября, восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.
Руководство и персонал Запорожской АЭС совершили практически подвиг - в течение месяца станция работала на внутреннем энергоснабжении с помощью дизель-генераторов, в этих условиях была продемонстрирована уникальная устойчивость работы ЗАЭС, сказал ранее Лихачев РИА Новости.
"Росатом" в соответствии с графиком, исходя из текущей военно-политической обстановки, ведет работу по подготовке к пуску первого энергоблока Курской АЭС-2, говорил РИА Новости глава российской атомной госкорпорации.
При этом в целом ситуация остается неспокойной, отмечал Лихачев. География провокаций Киева против российских АЭС расширяется, говорил ранее глава "Росатома".
Боевой беспилотник ВСУ в ночь на 7 октября пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, его подавили техническими средствами, разрушений и пострадавших не было. Власти Курской 25 сентября области сообщили, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".
Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
Заголовок открываемого материала