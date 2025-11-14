Рейтинг@Mail.ru
Мадуро возглавил марш молодежи в Каракасе - РИА Новости, 14.11.2025
00:31 14.11.2025
Мадуро возглавил марш молодежи в Каракасе
Мадуро возглавил марш молодежи в Каракасе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне распространившихся сообщений о его возможном вылете из страны на Кубу находится в Каракасе и возглавляет марш вместе...
в мире
венесуэла
каракас
куба
николас мадуро
венесуэла
каракас
куба
2025
Мадуро возглавил марш молодежи в Каракасе

Мадуро на фоне слухов о вылете из страны возглавил марш молодежи в Каракасе

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне распространившихся сообщений о его возможном вылете из страны на Кубу находится в Каракасе и возглавляет марш вместе с молодежью, мероприятие транслирует телеканал VTV.
Марш общинной молодежи в столице проходит против угрозы Венесуэле со стороны США, согласно трансляции, участники также призывают продолжать работу над обеспечением мирного будущего для страны. Николас Мадуро на кадрах трансляции присоединился к молодым людям на проспекте Сукре.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что президентский Airbus A340-200 авиакомпании Conviasa с бортовым номером YV1004 вылетел из Каракаса в сторону Кубы, что стало поводом для спекуляций.
Перед этим американский журнал Atlantic со ссылкой на источники писал, что Мадуро может согласиться на добровольную отставку при выполнении ряда условий со стороны США, включая гарантии амнистии, отмену вознаграждения за его поимку и обеспечение условий для эмиграции. В Каракасе сообщения о возможном вылете Мадуро назвали частью информационной кампании против Венесуэлы.
В миреВенесуэлаКаракасКубаНиколас Мадуро
 
 
