Мадуро возглавил марш молодежи в Каракасе

МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне распространившихся сообщений о его возможном вылете из страны на Кубу находится в Каракасе и возглавляет марш вместе с молодежью, мероприятие транслирует телеканал VTV.
Марш общинной молодежи в столице проходит против угрозы Венесуэле со стороны США, согласно трансляции, участники также призывают продолжать работу над обеспечением мирного будущего для страны. Николас Мадуро на кадрах трансляции присоединился к молодым людям на проспекте Сукре.
Перед этим американский журнал Atlantic со ссылкой на источники писал, что Мадуро может согласиться на добровольную отставку при выполнении ряда условий со стороны США, включая гарантии амнистии, отмену вознаграждения за его поимку и обеспечение условий для эмиграции. В Каракасе сообщения о возможном вылете Мадуро назвали частью информационной кампании против Венесуэлы.