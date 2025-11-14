Рейтинг@Mail.ru
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/lzhe-psikholog-2055025274.html
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество - РИА Новости, 14.11.2025
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество
Завершено расследование уголовного дела жителя Казани, который, представляясь психологом, совершил сексуальное насилие над пятью обратившимися за помощью... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:22:00+03:00
2025-11-14T16:22:00+03:00
происшествия
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049864478.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество

Казанского лже-психолога будут судить за изнасилование и кражу денег у пациенток

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела жителя Казани, который, представляясь психологом, совершил сексуальное насилие над пятью обратившимися за помощью женщинами, а также похитил у девяти пациенток более 800 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
«

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя города Казани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020-2024 годах к обвиняемому, представлявшемуся специалистом в области психологии, обратились пять жительниц Казани, которых, воспользовавшись их беспомощным состоянием, мужчина либо изнасиловал, либо совершил в отношении них действия сексуального характера.
Кроме того, обвиняемый, не имевший медицинского образования, под видом оказания психологической помощи получил от девяти пациенток более 800 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
На Кубани экс-педагог получил срок за надругательство над подростком
22 октября, 15:26
 
ПроисшествияРоссияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала