https://ria.ru/20251114/lzhe-psikholog-2055025274.html
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество - РИА Новости, 14.11.2025
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество
Завершено расследование уголовного дела жителя Казани, который, представляясь психологом, совершил сексуальное насилие над пятью обратившимися за помощью... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:22:00+03:00
2025-11-14T16:22:00+03:00
2025-11-14T16:22:00+03:00
происшествия
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049864478.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество
Казанского лже-психолога будут судить за изнасилование и кражу денег у пациенток
КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела жителя Казани, который, представляясь психологом, совершил сексуальное насилие над пятью обратившимися за помощью женщинами, а также похитил у девяти пациенток более 800 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя города Казани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2020-2024 годах к обвиняемому, представлявшемуся специалистом в области психологии, обратились пять жительниц Казани, которых, воспользовавшись их беспомощным состоянием, мужчина либо изнасиловал, либо совершил в отношении них действия сексуального характера.
Кроме того, обвиняемый, не имевший медицинского образования, под видом оказания психологической помощи получил от девяти пациенток более 800 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.