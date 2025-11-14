Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество

КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела жителя Казани, который, представляясь психологом, совершил сексуальное насилие над пятью обратившимися за помощью женщинами, а также похитил у девяти пациенток более 800 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

« "Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя города Казани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020-2024 годах к обвиняемому, представлявшемуся специалистом в области психологии, обратились пять жительниц Казани, которых, воспользовавшись их беспомощным состоянием, мужчина либо изнасиловал, либо совершил в отношении них действия сексуального характера.

Кроме того, обвиняемый, не имевший медицинского образования, под видом оказания психологической помощи получил от девяти пациенток более 800 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.