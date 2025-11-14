https://ria.ru/20251114/lyuksemburg-germaniya-smotret-onlayn-2055014337.html
Люксембург — Германия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 14 ноября
Люксембург и Германия встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
