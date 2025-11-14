https://ria.ru/20251114/lokomotiv-2055092466.html
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Динамо-Метар" в матче Суперлиги
Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли челябинский клуб "Динамо-Метар" в матче восьмого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Динамо-Метар" в матче Суперлиги
