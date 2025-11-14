Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Динамо-Метар" в матче Суперлиги
Волейбол
 
22:33 14.11.2025
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Динамо-Метар" в матче Суперлиги
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Динамо-Метар" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Динамо-Метар" в матче Суперлиги
Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли челябинский клуб "Динамо-Метар" в матче восьмого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Динамо-Метар" в матче Суперлиги

Волейболистки "Локомотива" обыграли "Динамо-Метар" в матче чемпионата России

© Официальный сайт ВК "Локомотив"Волейболистки "Локомотива"
Волейболистки Локомотива - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли челябинский клуб "Динамо-Метар" в матче восьмого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в пятницу в Калининграде, завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:21, 25:21).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
14 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Локомотив Калининград
3 : 025:1725:2125:21
Динамо-Метар
"Локомотив" идет на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги, "Динамо-Метар" располагается на 11-й позиции.
Результаты других матчей:
"Заречье-Одинцово" - "Протон" (Саратов) - 3-1 (29:27, 18:25, 25:18, 26:24);
"Ленинградка" (Санкт-Петербург) - "Корабелка" (Санкт-Петербург) - 0-3 (23:25, 20:25, 12:25).
