Ликсутов: в ТиНАО появится 13 тысяч рабочих мест благодаря промкластеру
12:03 14.11.2025
Ликсутов: в ТиНАО появится 13 тысяч рабочих мест благодаря промкластеру
Ликсутов: в ТиНАО появится 13 тысяч рабочих мест благодаря промкластеру - РИА Новости, 14.11.2025
Ликсутов: в ТиНАО появится 13 тысяч рабочих мест благодаря промкластеру
В Краснопахорском районе ТиНАО появится 13 тысяч рабочих мест благодаря пищевому промышленному кластеру, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:03:00+03:00
2025-11-14T12:03:00+03:00
Ликсутов: в ТиНАО появится 13 тысяч рабочих мест благодаря промкластеру

Ликсутов: в ТиНАО появится 13 тысяч рабочих мест благодаря пищевому промкластеру

© Фото : пресс-служба ДИПППищевой промкластер в ТиНАО
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В Краснопахорском районе ТиНАО появится 13 тысяч рабочих мест благодаря пищевому промышленному кластеру, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что производства создадут в рамках масштабных инвестпроектов. Так, земельные участки инвесторам предоставят по льготной ставке 1 рубль в год.
"По распоряжению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в Краснопахорском районе ТиНАО на территории свыше 125 гектаров формируется первая очередь промышленного кластера, ориентированного на выпуск продуктов питания – мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря его развитию в ТиНАО появится 13 тысяч новых рабочих мест", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заммэра добавил, что общая площадь объектов превысит 800 тысяч квадратных метров.
Самый крупный земельный участок предоставят для возведения промышленного технопарка, его площадь составляет свыше 24,2 гектара. Он займет 163 тысячи квадратных метров. Там разместят производства мясной продукции, молочных, кондитерских изделий, готовых блюд, а также вертикальные фермы для выращивания зелени. Трудоустроиться сюда смогут около 3,5 тысячи человек.
Еще один промышленный технопарк займет 125 тысяч квадратных метров. В нем одновременно смогут работать производители молочных, кондитерских, хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, консервов, напитков и упаковочной тары. Здесь будет создано свыше 2 тысяч рабочих мест.
Также на территории кластера построят предприятия, которые будут производить хлебобулочные изделия, полуфабрикаты и готовые блюда, мясной и рыбной продукции.
"За последние пять лет выручка московских предприятий пищевой промышленности увеличилась в два раза. В отрасли заняты свыше 65 тысяч человек. На текущий момент более 350 московских заводов и фабрик выпускают продукты питания и обеспечивают продовольственную безопасность города", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Масштабные инвестиционные проекты являются инструментом, который позволяет привлекать социально ответственный бизнес к развитию Москвы. Так, кроме реализации собственного потенциала, инвесторы создают новые рабочие места, повышают налоговую базу и развивают инфраструктуру. Они вносят вклад в повышение комфорта и уровня жизни в городе.
По словам министра столичного правительства, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, пищевое производство на данный момент занимает около 20% от всех промышленных крупных инвестпроектов. В городе реализуется 18 МаИП, в рамках которых появятся заводы по выпуску пищевой продукции, а также промтехнопарки для локализации производителей пищевой продукции.
Она уточнила, что на это столица выделила свыше 130 гектаров земли в районах, которые подходят для развития соответствующего бизнеса. Общая площадь застройки превысит 1 миллион квадратных метров. Таким образом, в отрасли появится свыше 15 тысяч рабочих мест.
Всего в рамках МаИП в Москве построят более 100 новых промпредприятий, а также будет создано около 60 тысяч рабочих мест.
 
