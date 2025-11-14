Лещук отреагировал на слухи о возможной отставке Карпина

«

"Конечно, все читали эти новости, но в футбольном мире слухов очень много, постоянно что-то пишут, и не всегда это правдиво. Мы, как профессиональные спортсмены, спокойно относимся к слухам, тем более клуб быстро опроверг все это. Валерий Георгиевич - наш тренер, мы ждем его возвращения из сборной и продолжим работать под его началом", - сказал Лещук.