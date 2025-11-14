Рейтинг@Mail.ru
Лещук отреагировал на слухи о возможной отставке Карпина
Футбол
 
08:32 14.11.2025
Лещук отреагировал на слухи о возможной отставке Карпина
Лещук отреагировал на слухи о возможной отставке Карпина
Голкипер московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук заявил РИА Новости, что игроки спокойно относятся к слухам о возможной отставке главного тренера
футбол
игорь лещук
валерий карпин
динамо москва
сборная россии по футболу
игорь лещук, валерий карпин, динамо москва, сборная россии по футболу
Футбол, Игорь Лещук, Валерий Карпин, Динамо Москва, Сборная России по футболу
Лещук отреагировал на слухи о возможной отставке Карпина

Вратарь "Динамо" Лещук: спокойно относимся к слухам о возможной отставке Карпина

Игорь Лещук
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Голкипер московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук заявил РИА Новости, что игроки спокойно относятся к слухам о возможной отставке главного тренера Валерия Карпина и готовы продолжать работать под его началом.
"Конечно, все читали эти новости, но в футбольном мире слухов очень много, постоянно что-то пишут, и не всегда это правдиво. Мы, как профессиональные спортсмены, спокойно относимся к слухам, тем более клуб быстро опроверг все это. Валерий Георгиевич - наш тренер, мы ждем его возвращения из сборной и продолжим работать под его началом", - сказал Лещук.
Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. 13 июня 2025 года он с разрешения Российского футбольного союза (РФС) занял пост и главного тренера "Динамо".
Валерий Карпин
У Карпина пока не получается ни в сборной, ни в "Динамо", заявил Колосков
13 ноября, 13:00
13 ноября, 13:00
 
Футбол, Игорь Лещук, Валерий Карпин, Динамо Москва, Сборная России по футболу
 
