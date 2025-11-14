https://ria.ru/20251114/leonteva-2054986616.html
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию
Фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, перенесла операцию по поводу инфекции, попавшей в рану на руке, из-за... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T14:02:00+03:00
2025-11-14T14:02:00+03:00
2025-11-14T14:06:00+03:00
фигурное катание
софья леонтьева
александр свинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054987139_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_b89c839d7a7005e6060657f040fb6e34.jpg
/20251113/kostyleva-2054850150.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054987139_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5a11240c0c8ea1b2be9ba22f1526816.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья леонтьева, александр свинин
Фигурное катание, Софья Леонтьева, Александр Свинин
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию из-за инфекции и находится в больнице
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, перенесла операцию по поводу инфекции, попавшей в рану на руке, из-за чего не выступит на этапе Гран-при России в Москве, сообщил РИА Новости тренер дуэта Александр Свинин.
Ранее Леонтьева
/Горелкин снялись с этапа Гран-при в Москве, их заменили Александра Шинкаренко/Михаил Антонов
.
«
"У Сони, к сожалению, случился порез руки во время проката произвольного танца, - сказал Свинин
. – Они его докатали, и порез был не очень глубокий, поэтому сначала ничего критичного не было. Но затем в ране пошла инфекция. Из-за этого Соне пришлось перенести небольшую операцию, и сейчас она все еще находится в больнице. Очень обидно, что так случилось, ребята были прекрасно готовы, хотели выступить в Москве. По дальнейшим соревнованиям будем смотреть по ходу восстановления".
В текущем сезоне Леонтьева/Горелкин заняли второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске.