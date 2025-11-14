Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:02 14.11.2025 (обновлено: 14:06 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/leonteva-2054986616.html
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию
Фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, перенесла операцию по поводу инфекции, попавшей в рану на руке, из-за... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T14:02:00+03:00
2025-11-14T14:06:00+03:00
фигурное катание
софья леонтьева
александр свинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054987139_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_b89c839d7a7005e6060657f040fb6e34.jpg
/20251113/kostyleva-2054850150.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054987139_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5a11240c0c8ea1b2be9ba22f1526816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
софья леонтьева, александр свинин
Фигурное катание, Софья Леонтьева, Александр Свинин
Фигуристка Леонтьева перенесла операцию

Фигуристка Леонтьева перенесла операцию из-за инфекции и находится в больнице

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСофья Леонтьева
Софья Леонтьева - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, перенесла операцию по поводу инфекции, попавшей в рану на руке, из-за чего не выступит на этапе Гран-при России в Москве, сообщил РИА Новости тренер дуэта Александр Свинин.
Ранее Леонтьева/Горелкин снялись с этапа Гран-при в Москве, их заменили Александра Шинкаренко/Михаил Антонов.
«
"У Сони, к сожалению, случился порез руки во время проката произвольного танца, - сказал Свинин. – Они его докатали, и порез был не очень глубокий, поэтому сначала ничего критичного не было. Но затем в ране пошла инфекция. Из-за этого Соне пришлось перенести небольшую операцию, и сейчас она все еще находится в больнице. Очень обидно, что так случилось, ребята были прекрасно готовы, хотели выступить в Москве. По дальнейшим соревнованиям будем смотреть по ходу восстановления".
В текущем сезоне Леонтьева/Горелкин заняли второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал?
13 ноября, 19:35
 
Фигурное катаниеСофья ЛеонтьеваАлександр Свинин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала