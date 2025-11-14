Фигуристка Леонтьева перенесла операцию

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, перенесла операцию по поводу инфекции, попавшей в рану на руке, из-за чего не выступит на этапе Гран-при России в Москве, сообщил РИА Новости тренер дуэта Александр Свинин.