Соцфонд перечислил пенсии получателям в Латвии и Эстонии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Социальный фонд России перечислил российские пенсии на сумму почти в пять миллионов евро получателям, живущим в Латвии и Эстонии, сообщили в пресс-службе фонда.

"Социальный фонд перечислил в Латвию Эстонию российские пенсии за четвертый квартал 2025 года. Общая сумма выплат составила почти 5 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках договора России с Латвией пенсию получат 9,2 тысячи пенсионеров на сумму 4,1 миллиона евро. В Эстонии средства будут выплачены 3,9 тысячи пенсионеров на общую сумму 801,1 тысячи евро. Пенсионные платежи в эти страны возобновили в августе, до этого их блокировали из-за санкций.

Социальный фонд раз в квартал переводит выплаты получателям в Латвии и Эстонии. Зачисление происходит на личный счет пенсионера в заграничном банке через иностранное пенсионное ведомство. Для осуществления такого перевода необходимо согласие зарубежной стороны на проведение платежей.