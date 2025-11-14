Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд перечислил пенсии получателям в Латвии и Эстонии - РИА Новости, 14.11.2025
19:33 14.11.2025
Соцфонд перечислил пенсии получателям в Латвии и Эстонии
Социальный фонд России перечислил российские пенсии на сумму почти в пять миллионов евро получателям, живущим в Латвии и Эстонии, сообщили в пресс-службе фонда. РИА Новости, 14.11.2025
В мире, Латвия, Эстония, Россия
Соцфонд перечислил пенсии получателям в Латвии и Эстонии

Соцфонд перечислил пенсии на сумму почти 5 миллионов евро в Латвию и Эстонию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Социальный фонд России перечислил российские пенсии на сумму почти в пять миллионов евро получателям, живущим в Латвии и Эстонии, сообщили в пресс-службе фонда.
"Социальный фонд перечислил в Латвию и Эстонию российские пенсии за четвертый квартал 2025 года. Общая сумма выплат составила почти 5 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках договора России с Латвией пенсию получат 9,2 тысячи пенсионеров на сумму 4,1 миллиона евро. В Эстонии средства будут выплачены 3,9 тысячи пенсионеров на общую сумму 801,1 тысячи евро. Пенсионные платежи в эти страны возобновили в августе, до этого их блокировали из-за санкций.
Социальный фонд раз в квартал переводит выплаты получателям в Латвии и Эстонии. Зачисление происходит на личный счет пенсионера в заграничном банке через иностранное пенсионное ведомство. Для осуществления такого перевода необходимо согласие зарубежной стороны на проведение платежей.
"Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу", - добавили в Соцфонде.
Володин рассказал о пенсиях депутатов Госдумы
13 ноября, 14:30
В миреЛатвияЭстонияРоссия
 
 
