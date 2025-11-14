https://ria.ru/20251114/latviya-2055070938.html
Соцфонд перечислил пенсии получателям в Латвии и Эстонии
Соцфонд перечислил пенсии получателям в Латвии и Эстонии - РИА Новости, 14.11.2025
Соцфонд перечислил пенсии получателям в Латвии и Эстонии
Социальный фонд России перечислил российские пенсии на сумму почти в пять миллионов евро получателям, живущим в Латвии и Эстонии, сообщили в пресс-службе фонда. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T19:33:00+03:00
2025-11-14T19:33:00+03:00
2025-11-14T19:33:00+03:00
в мире
латвия
эстония
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_0:85:3022:1785_1920x0_80_0_0_9e5f16709b425d3cd1ff878782566bdf.jpg
https://ria.ru/20251113/deputaty-2054756492.html
латвия
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_9e47509610cba62d36eb2afe4f7e1fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, эстония, россия
В мире, Латвия, Эстония, Россия
Соцфонд перечислил пенсии получателям в Латвии и Эстонии
Соцфонд перечислил пенсии на сумму почти 5 миллионов евро в Латвию и Эстонию
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Социальный фонд России перечислил российские пенсии на сумму почти в пять миллионов евро получателям, живущим в Латвии и Эстонии, сообщили в пресс-службе фонда.
"Социальный фонд перечислил в Латвию
и Эстонию
российские пенсии за четвертый квартал 2025 года. Общая сумма выплат составила почти 5 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках договора России
с Латвией пенсию получат 9,2 тысячи пенсионеров на сумму 4,1 миллиона евро. В Эстонии средства будут выплачены 3,9 тысячи пенсионеров на общую сумму 801,1 тысячи евро. Пенсионные платежи в эти страны возобновили в августе, до этого их блокировали из-за санкций.
Социальный фонд раз в квартал переводит выплаты получателям в Латвии и Эстонии. Зачисление происходит на личный счет пенсионера в заграничном банке через иностранное пенсионное ведомство. Для осуществления такого перевода необходимо согласие зарубежной стороны на проведение платежей.
"Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу", - добавили в Соцфонде.