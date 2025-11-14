https://ria.ru/20251114/latvija-2054957111.html
В Латвии попросили об уголовном преследовании депутата Росликова
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии просит прокуратуру начать уголовное преследование экс-депутата латвийского парламента, депутата Рижской думы Алексея Росликова за якобы целенаправленное разжигание ненависти и розни между латышами и русскими, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.
"Служба государственной безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование депутата Рижской думы
Алексея Росликова за целенаправленное разжигание ненависти и розни между латышами и русскими", - говорится в публикации.
Служба госбезопасности Латвии
9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России
и разжигании национальной розни; 16 июня Росликов был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В сентябре его остановили на дороге и обыскали автомобиль.
На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.
В ноябре Росликов заявил, что уголовное дело против него по части якобы сотрудничества с РФ прекращено.