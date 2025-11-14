Рейтинг@Mail.ru
В Латвии попросили об уголовном преследовании депутата Росликова
12:09 14.11.2025
В Латвии попросили об уголовном преследовании депутата Росликова
В Латвии попросили об уголовном преследовании депутата Росликова
В Латвии попросили об уголовном преследовании депутата Росликова

Алексей Росликов
Алексей Росликов. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии просит прокуратуру начать уголовное преследование экс-депутата латвийского парламента, депутата Рижской думы Алексея Росликова за якобы целенаправленное разжигание ненависти и розни между латышами и русскими, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.
"Служба государственной безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование депутата Рижской думы Алексея Росликова за целенаправленное разжигание ненависти и розни между латышами и русскими", - говорится в публикации.
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Латвийскому депутату грозит 25 лет лишения свободы за поддержку России
7 ноября, 12:25
Служба госбезопасности Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни; 16 июня Росликов был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В сентябре его остановили на дороге и обыскали автомобиль.
На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.
В ноябре Росликов заявил, что уголовное дело против него по части якобы сотрудничества с РФ прекращено.
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных
13 октября, 14:24
 
