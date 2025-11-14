Рейтинг@Mail.ru
В минкурортов Кубани рассказали о видах активного отдыха для туристов зимой - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
17:53 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/kuban-2055053711.html
В минкурортов Кубани рассказали о видах активного отдыха для туристов зимой
В минкурортов Кубани рассказали о видах активного отдыха для туристов зимой - РИА Новости, 14.11.2025
В минкурортов Кубани рассказали о видах активного отдыха для туристов зимой
В этот зимний сезон для гостей Краснодарского края доступны горнолыжные курорты, термальные источники и обустроенные зимние пляжи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:53:00+03:00
2025-11-14T17:53:00+03:00
краснодарский край
туризм
зима
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987124764_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eb3da868826dade046f22f0004497e16.jpg
https://ria.ru/20251113/kuban-2054830340.html
зима
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987124764_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_dc2f786d3499cc445a0d2b9cf81ce413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, зима
Краснодарский край, Туризм, Зима
В минкурортов Кубани рассказали о видах активного отдыха для туристов зимой

В минкурортов Кубани рассказали о зимних видах активного отдыха для туристов

© iStock.com / halbergmanГруппа лыжников и сноубордистов на горнолыжном спуске
Группа лыжников и сноубордистов на горнолыжном спуске - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© iStock.com / halbergman
Группа лыжников и сноубордистов на горнолыжном спуске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 14 ноя – РИА Новости. В этот зимний сезон для гостей Краснодарского края доступны горнолыжные курорты, термальные источники и обустроенные зимние пляжи, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и олимпийского наследия региона.
"Самое популярное направление зимой, конечно, горы. В регионе три больших горнолыжных курорта... По протяженности сертифицированных горнолыжных трасс Краснодарский край занимает 1-е место в России. У нас более 170 км для катания. Отдыхающим доступно 125 классифицированных трасс и более 60 канатных дорог. Помимо катания на лыжах и сноуборде, туристы могут наслаждаться такими активностями, как сноутюбинг, катание на санях, пешие прогулки по горам, экскурсии по природным достопримечательностям, купание в термальных источниках. Большое внимание уделяем также развлекательному и событийному аспектам", - рассказали агентству в краевом минкурортов.
Вместе с тем, отметили в министерстве, на территории Краснодарского края известно более 50 источников термальных вод. Большая часть термальных комплексов находится в Мостовском и Апшеронском районах. Также термальные бассейны можно найти в Лабинском, Белореченском и Отрадненском районах. Они доступны круглый год, но особой популярностью пользуются именно в зимний период.
"Не менее популярен проект обустройства зимних пляжей, который реализуется в Краснодарском крае с 2020 года. В этом году для туристов будет доступно более 70 таких точек притяжения у моря. Такие пляжи оборудованы беседками, лавочками, деревянными настилами. Там жители и гости края могут отдыхать и заниматься спортом", - добавили в ведомстве.
На этих зонах предусмотрены места для точек общественного питания круглогодичного формата и детские игровые площадки. В зонах для воркаута проводят тренировки, занятия йогой, танцами и скандинавской ходьбой.
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Кубань входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов РФ
13 ноября, 17:51
 
Краснодарский крайТуризмЗима
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала