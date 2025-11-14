В минкурортов Кубани рассказали о видах активного отдыха для туристов зимой

КРАСНОДАР, 14 ноя – РИА Новости. В этот зимний сезон для гостей Краснодарского края доступны горнолыжные курорты, термальные источники и обустроенные зимние пляжи, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и олимпийского наследия региона.

"Самое популярное направление зимой, конечно, горы. В регионе три больших горнолыжных курорта... По протяженности сертифицированных горнолыжных трасс Краснодарский край занимает 1-е место в России. У нас более 170 км для катания. Отдыхающим доступно 125 классифицированных трасс и более 60 канатных дорог. Помимо катания на лыжах и сноуборде, туристы могут наслаждаться такими активностями, как сноутюбинг, катание на санях, пешие прогулки по горам, экскурсии по природным достопримечательностям, купание в термальных источниках. Большое внимание уделяем также развлекательному и событийному аспектам", - рассказали агентству в краевом минкурортов.

Вместе с тем, отметили в министерстве, на территории Краснодарского края известно более 50 источников термальных вод. Большая часть термальных комплексов находится в Мостовском и Апшеронском районах. Также термальные бассейны можно найти в Лабинском, Белореченском и Отрадненском районах. Они доступны круглый год, но особой популярностью пользуются именно в зимний период.

"Не менее популярен проект обустройства зимних пляжей, который реализуется в Краснодарском крае с 2020 года. В этом году для туристов будет доступно более 70 таких точек притяжения у моря. Такие пляжи оборудованы беседками, лавочками, деревянными настилами. Там жители и гости края могут отдыхать и заниматься спортом", - добавили в ведомстве.