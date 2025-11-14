СМИ Кубы обвинили США в подрывной деятельности

МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Кубинские государственные СМИ опубликовали материалы, уличающие правительство США в очередном эпизоде подрывной деятельности, согласно которым Вашингтон стоит за манипулированием курсом кубинского песо через популярный сайт с обменными курсами, а также спонсирует подготовку людей для смены режима на острове.
"Эта операция финансируется структурами, связанными с госдепартаментом США, и направлена на дестабилизацию нашей экономики", - сообщили в эфире Национального кубинского телевидения со ссылкой на данные компетентных органов.
По информации журналистов, речь идёт о ресурсе, который ежедневно публикует неофициальный курс песо и оказывает влияние на настроения на внутреннем рынке. В материале утверждается, что через подконтрольные внешним структурам группы администраторов сайт "искусственно завышает показатель", создавая эффект ускоренной девальвации.
В сюжете указывается, что к этой деятельности причастен бывший сотрудник посольства США в Гаване Хавьер Биллингсли, который, согласно приведенным аудиозаписям, поддерживает контакты с организаторами кампаний в соцсетях, направленных на "разогрев" ситуации вокруг обменного курса.
«
"Часть этих долларов... предназначена для поддержки лидеров для предполагаемой смены режима на Кубе, из частного сектора экономики. Госдепартамент дал чёткие указания - осторожно, будьте бдительны - тайно, тайно передавать деньги каждому из них в обмен на организацию подрывных проектов", - заявил ведущий Умберто Лопес.
Отмечается, что кубинские органы безопасности изучили транзакции, "которые указывают на получение администраторами интернет-ресурса денег из-за рубежа", а также зафиксировали "координацию деятельности через коммуникационные платформы, расположенные на серверах в США".
Журналисты подчеркнули, что распространение недостоверных данных о динамике курса создаёт у населения Кубы ощущение нестабильности, провоцирует рост цен и способствует спекулятивному поведению на внутреннем рынке. На Кубе рассматривают произошедшее как "очередную попытку внешнего воздействия на экономические процессы", что нарушает принцип невмешательства во внутренние дела государства.
Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы
12 июля, 21:38