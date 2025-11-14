Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа - РИА Новости, 14.11.2025
13:13 14.11.2025
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа

Песков: система охлаждения сим-карт вернувшихся из-за рубежа работает безупречно

© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Сим-карты. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система, предусматривающая период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа, отлажена, работает безупречно, это связано с безопасностью.
"Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности", - сказал Песков журналистам.
Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны.
ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
