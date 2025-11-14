Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о печальном состоянии международного права
13:01 14.11.2025 (обновлено: 13:02 14.11.2025)
В Кремле заявили о печальном состоянии международного права
В Кремле заявили о печальном состоянии международного права - РИА Новости, 14.11.2025
В Кремле заявили о печальном состоянии международного права
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соблюдение норм международного права сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии. РИА Новости, 14.11.2025
в мире, сша, венесуэла, россия, дмитрий песков, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, ford motor, nbc
В мире, США, Венесуэла, Россия, Дмитрий Песков, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Ford Motor, NBC
В Кремле заявили о печальном состоянии международного права

Песков заявил о печальном состоянии международного права в мире

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соблюдение норм международного права сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, как расценивают в Кремле анонс Соединенных Штатов о начале операции "Южное копье" и наращивание военно-морских сил США вблизи Венесуэлы.
Антониу Гутерреш на заседании Генассамблеи ООН. 13 октября 2016 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш
31 октября, 20:17
"Надеемся... что все будет в соответствии с международным правом. Несмотря на то даже, что это международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье").
В конце октября Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Кремле прокомментировали рост военного присутствия США возле Венесуэлы
29 октября, 12:00
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияДмитрий ПесковПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАFord MotorNBC
 
 
