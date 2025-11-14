В Кремле заявили о печальном состоянии международного права

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соблюдение норм международного права сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии.
"Надеемся... что все будет в соответствии с международным правом. Несмотря на то даже, что это международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье").
В конце октября Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.