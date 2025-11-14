Корабль "Шэньчжоу-21" отделился от станции "Тяньгун"

ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-21" с экипажем корабля "Шэньчжоу-20", задержавшимся на китайской орбитальной станции из-за комического мусора, успешно отделился от орбитальной станции "Тяньгун", передает Центральное телевидение Китая.

Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю после выполнения полугодовой миссии, которое изначально планировалось на 5 ноября, было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем. В пятницу в управлении программы пилотируемых полетов КНР сообщили, что экипаж "Шэньчжоу-20" 14 ноября вернется на Землю на борту космического корабля "Шэньчжоу-21".

"Четырнадцатого ноября 2025 года в 11.14 по пекинскому времени (6.14 мск - ред.) пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-21" успешно отделился от космической станции", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в дальнейшем три космонавта вернутся на Землю на посадочном модуле пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-21".

Телеканал также сообщил, что комплексная оценка выявила микротрещину в иллюминаторе возвращаемого модуля пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-20", вероятно, вызванную внешним воздействием космического мусора. "Шэньчжоу-20" останется на орбите для проведения соответствующих тестов.

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" прибыл на станцию 24 апреля, в его состав входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.

Первого ноября на станцию прибыл корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами, и 4 ноября состоялась церемония передачи управления орбитальной станцией новому экипажу, после чего 5 ноября экипаж "Шэньчжоу-20" должен был вернуться на Землю.