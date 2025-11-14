Корабль "Шэньчжоу-21" отделился от станции "Тяньгун"

ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-21" с экипажем корабля "Шэньчжоу-20", задержавшимся на китайской орбитальной станции из-за комического мусора, успешно отделился от орбитальной станции "Тяньгун", передает Центральное телевидение Китая.
Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю после выполнения полугодовой миссии, которое изначально планировалось на 5 ноября, было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем. В пятницу в управлении программы пилотируемых полетов КНР сообщили, что экипаж "Шэньчжоу-20" 14 ноября вернется на Землю на борту космического корабля "Шэньчжоу-21".
"Четырнадцатого ноября 2025 года в 11.14 по пекинскому времени (6.14 мск - ред.) пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-21" успешно отделился от космической станции", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в дальнейшем три космонавта вернутся на Землю на посадочном модуле пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-21".
Телеканал также сообщил, что комплексная оценка выявила микротрещину в иллюминаторе возвращаемого модуля пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-20", вероятно, вызванную внешним воздействием космического мусора. "Шэньчжоу-20" останется на орбите для проведения соответствующих тестов.
Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" прибыл на станцию 24 апреля, в его состав входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.
Первого ноября на станцию прибыл корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами, и 4 ноября состоялась церемония передачи управления орбитальной станцией новому экипажу, после чего 5 ноября экипаж "Шэньчжоу-20" должен был вернуться на Землю.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет: до 2038 года.
Установлен новый рекорд по количеству человек в космосе
11 сентября 2024, 19:42