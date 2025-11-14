https://ria.ru/20251114/korruptsiya-2054932175.html
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции - РИА Новости, 14.11.2025
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции
В Челябинской области задержали трех высокопоставленных сотрудников регионального управления ФСИН, сообщили журналистам в пресс-бюро службы. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:15:00+03:00
2025-11-14T10:15:00+03:00
2025-11-14T17:52:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054936166_0:123:656:492_1920x0_80_0_0_a98a03e753d40007b7b8fbd903452851.jpg
https://ria.ru/20251114/popov-2054926796.html
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054936166_0:0:656:492_1920x0_80_0_0_aaa3b45841f02f9082968505e3eb0331.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению во взяточничестве