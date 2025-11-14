Рейтинг@Mail.ru
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 14.11.2025 (обновлено: 17:52 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/korruptsiya-2054932175.html
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции - РИА Новости, 14.11.2025
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции
В Челябинской области задержали трех высокопоставленных сотрудников регионального управления ФСИН, сообщили журналистам в пресс-бюро службы. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:15:00+03:00
2025-11-14T17:52:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054936166_0:123:656:492_1920x0_80_0_0_a98a03e753d40007b7b8fbd903452851.jpg
https://ria.ru/20251114/popov-2054926796.html
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054936166_0:0:656:492_1920x0_80_0_0_aaa3b45841f02f9082968505e3eb0331.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции

Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению во взяточничестве

© Фото опубликовано 74.ruЗедержание Сергея Бульчука
Зедержание Сергея Бульчука - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото опубликовано 74.ru
Зедержание Сергея Бульчука
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В Челябинской области задержали трех высокопоставленных сотрудников регионального управления ФСИН, сообщили журналистам в пресс-бюро службы.
"Совместно с УФСБ России по Челябинской области <...> задержаны <...> Бульчук С.М., <...> Мохов О.Н., <...> Уфимцева М.И.", - говорится в релизе.
Среди задержанных: первый замглавы управления, начальник ведомственной службы и главный бухгалтер.
В отношении них возбудили уголовное дело по статьям о получении взятки должностными лицами и о превышении полномочий. Как уточнили в сообщении, они получали деньги от представителей коммерческих организаций. Сейчас с ними проводят следственные действиями.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Попов не получал Lexus и квартиру в Москве в собственность, заявил адвокат
Вчера, 09:41
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала