Королев принял участие в открытии второй очереди ОЭЗ "Завидово"
Тверская область
 
15:32 14.11.2025
Королев принял участие в открытии второй очереди ОЭЗ "Завидово"
Королев принял участие в открытии второй очереди ОЭЗ "Завидово"
Королев принял участие в открытии второй очереди ОЭЗ "Завидово"

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев принял участие в открытии второй очереди ОЭЗ "Завидово"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев принял участие в открытии второй очереди ОЭЗ "Завидово"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Тверской области ввели вторую очередь объектов всесезонного курорта на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово", в мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, сообщает пресс-служба облправительства.
Новая инфраструктура включает многофункциональный центр отдыха, в составе которого крытый центр водных развлечений, конгресс-холл, развлекательные площадки для семей с детьми, комплекс отелей, семейный парк. Они введены по президентскому национальному проекту "Туризм и гостеприимство" при поддержке Минэкономразвития РФ, правительства Тверской области, корпораций "ВЭБ.РФ" и "Туризм.РФ". Общий объем инвестиций в строительство второй очереди составил 41,8 миллиарда рублей.
"Курорт “Завидово” уже стал драйвером развития туризма в Тверской области и его визитной карточкой. Только в 2024 году число гостей, отдохнувших на курорте, превысило 700 тысяч. Планируем преодолеть планку в один миллион человек. Пример “Завидово” показывает, что строительство современной туристической инфраструктуры влечет за собой комплексное развитие всей территории. Ввод второй очереди комплекса позволяет создать порядка 900 новых рабочих мест. Уже сегодня на курорте постоянно работают 1250 человек", – приводит пресс-служба слова Королева.
Он подчеркнул, что развитие территории отвечает задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным по увеличению турпотока в стране.
В "Завидово" при этом формируется современное пространство не только для отдыха, но и постоянного проживания, работы, обучения и профессионального образования, отмечают в пресс-службе. В 2022 году открылся современный общеобразовательный центр. Создается филиал Российского государственного университета туризма и сервиса.
В пресс-службе назвали курорт проектом комплексного развития туристской, городской и рекреационной среды. На общей площади около 2500 гектаров расположены глэмпинг, отели, природный парк "Ямской лес", пляж и другие объекты для отдыха жителей и гостей Верхневолжья.
Виталий Королев лично проконтролирует строительство Западного моста в Твери
13 ноября, 18:49
Виталий Королев лично проконтролирует строительство Западного моста в Твери
