Рейтинг@Mail.ru
США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/knr-2055092316.html
США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT
США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT - РИА Новости, 14.11.2025
США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT
Китайская компания Alibaba предоставляет техническую поддержку военным Китая для проведения "военных операций против целей США, заявляет газета Financial Times... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T22:32:00+03:00
2025-11-14T22:32:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153070/98/1530709855_0:33:3184:1824_1920x0_80_0_0_32cf19b0bb929c0d2c670adb7fec971b.jpg
https://ria.ru/20251108/kitay-2053595849.html
https://ria.ru/20251105/kitaj-2052902835.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153070/98/1530709855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91400decb9ea7feee54b98d42cc0614c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT

FT: США считают, что Alibaba предоставляет поддержку КНР в военных операциях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Alibaba Group
Штаб-квартира Alibaba Group - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Alibaba Group. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Китайская компания Alibaba предоставляет техническую поддержку военным Китая для проведения "военных операций против целей США, заявляет газета Financial Times со ссылкой на служебную записку Белого дома от 1 ноября, к которой она получила доступ.
"Alibaba предоставляет техническую поддержку военным Китая для проведения военных операций против целей США", - говорится в публикации газеты.
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Китай сделал ЕС серьезное представление из-за Тайваня
8 ноября, 05:54
Как сообщает издание, документ Белого дома включает рассекреченные "совершенно секретные" разведывательные данные о том, как китайская группировка снабжает армию Китая средствами, которые "угрожают безопасности США".
"Alibaba также предоставляет правительству Китая и Народно-освободительной армии (КНР - ред.) доступ к данным клиентов, включая IP-адреса, информацию о Wi-Fi и платежные данные, а также к различным услугам, связанным с искусственным интеллектом... Сотрудники передавали в Народно-освободительную армию данные об уязвимостях "нулевого дня", ранее неизвестных уязвимостях программного обеспечения, которые разработчики не имели возможности исправить", - отмечает Financial Times со ссылкой на документ Белого дома.
Газета также приводит слова неназванного американского чиновника, заявившего, что администрация президента США Дональда Трампа "серьезно относится к данным угрозам и постоянно работает над ликвидацией существующих и потенциальных рисков". Издание также цитирует комментарий посольства КНР в Вашингтоне, которое обвинило США в "искажении фактов".
Флаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США
5 ноября, 09:42
 
В миреКитайСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала