США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT

Как сообщает издание, документ Белого дома включает рассекреченные "совершенно секретные" разведывательные данные о том, как китайская группировка снабжает армию Китая средствами, которые "угрожают безопасности США".

"Alibaba также предоставляет правительству Китая и Народно-освободительной армии (КНР - ред.) доступ к данным клиентов, включая IP-адреса, информацию о Wi-Fi и платежные данные, а также к различным услугам, связанным с искусственным интеллектом... Сотрудники передавали в Народно-освободительную армию данные об уязвимостях "нулевого дня", ранее неизвестных уязвимостях программного обеспечения, которые разработчики не имели возможности исправить", - отмечает Financial Times со ссылкой на документ Белого дома.