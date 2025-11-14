https://ria.ru/20251114/knr-2055092316.html
США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT
США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT
США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT
Китайская компания Alibaba предоставляет техническую поддержку военным Китая для проведения "военных операций против целей США, заявляет газета Financial Times
США считают, что Alibaba помогает армии Китая, сообщает FT
FT: США считают, что Alibaba предоставляет поддержку КНР в военных операциях
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Китайская компания Alibaba предоставляет техническую поддержку военным Китая для проведения "военных операций против целей США, заявляет газета
Financial Times со ссылкой на служебную записку Белого дома от 1 ноября, к которой она получила доступ.
"Alibaba предоставляет техническую поддержку военным Китая
для проведения военных операций против целей США", - говорится в публикации газеты.
Как сообщает издание, документ Белого дома включает рассекреченные "совершенно секретные" разведывательные данные о том, как китайская группировка снабжает армию Китая средствами, которые "угрожают безопасности США".
"Alibaba также предоставляет правительству Китая и Народно-освободительной армии (КНР - ред.) доступ к данным клиентов, включая IP-адреса, информацию о Wi-Fi и платежные данные, а также к различным услугам, связанным с искусственным интеллектом... Сотрудники передавали в Народно-освободительную армию данные об уязвимостях "нулевого дня", ранее неизвестных уязвимостях программного обеспечения, которые разработчики не имели возможности исправить", - отмечает Financial Times со ссылкой на документ Белого дома.
Газета также приводит слова неназванного американского чиновника, заявившего, что администрация президента США Дональда Трампа
"серьезно относится к данным угрозам и постоянно работает над ликвидацией существующих и потенциальных рисков". Издание также цитирует комментарий посольства КНР в Вашингтоне, которое обвинило США в "искажении фактов".