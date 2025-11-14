Российский сапер похвалил коллег из КНДР, помогающих в Курской области

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сапёры из КНДР в Курской области быстро учатся, чётко следуют инструкциям и докладывают обо всех трудностях, сообщил командир российской сапёрной роты с позывным "Велес".

По данным газеты "Красная звезда", в Курской области российские сапёры продолжают разминирование территорий, освобождённых от ВСУ . Теперь к ним присоединились сапёры из КНДР

"Ребята молодцы, быстро учатся, слушают внимательно, всё записывают... Сами без дела инициативу не проявляют, делают всё, как обучили. Сразу же сообщают обо всех сложностях при разминировании, чтобы вместе проработать этот момент. Очень дисциплинированные. Решать с ними задачи приятно", - приводятся слова "Велеса" в материале "Красной звезды".

Он отметил, что сначала для сапёров из КНДР подготовили необходимые справочники, а также обучили командам на русском языке. Взаимодействие удалось наладить быстро, добавил "Велес". Затем с коллегами из КНДР провели много занятий, в том числе по изучению каждого типа мин, работе с ними и возможным опасностям, рассказал командир роты.