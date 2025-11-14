Рейтинг@Mail.ru
Шесть агротехнологических классов открыли в Московской области - РИА Новости, 14.11.2025
12:32 14.11.2025
Шесть агротехнологических классов открыли в Московской области
Шесть агротехнологических классов открыли в Московской области
На базе общеобразовательных учреждений Подмосковья открыли шесть агротехнологических классов в этом году в рамках федерального проекта "Кадры в АПК"... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:32:00+03:00
2025-11-14T12:32:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
луховицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054960490_0:95:1170:753_1920x0_80_0_0_635d61473d439e1896491a4f2cad5847.jpg
московская область (подмосковье)
коломна
луховицы
московская область (подмосковье), коломна, луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Луховицы
Шесть агротехнологических классов открыли в Московской области

Шесть агротехнологических классов открыли в Московской области в 2025 году

© Фото : Портал Правительства Московской областиВ этом году в Подмосковье открыли 6 агротехнологических классов в рамках федерального проекта "Кадры в АПК"
В этом году в Подмосковье открыли 6 агротехнологических классов в рамках федерального проекта Кадры в АПК - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
В этом году в Подмосковье открыли 6 агротехнологических классов в рамках федерального проекта "Кадры в АПК"
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На базе общеобразовательных учреждений Подмосковья открыли шесть агротехнологических классов в этом году в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Программа включает углубленное изучение естественных наук, агротехнологий и профильных дисциплин.
"Отрасль активно цифровизируется – уже сейчас в Московской области применяются "умные" технологии и роботизация производств. Обучение направлено на раннюю профориентацию школьников и формирование кадрового потенциала для агропрома. Работу проводим при поддержке сельхозтоваропроизводителей, а также высших и средних профессиональных учебных заведений. Сегодня в Подмосковье действуют агроклассы для учеников 7, 8, 10 и 11 классов по направлениям "Агротехнологии", "Агроинженерия", "Биотехнологии и пищевое производство"", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что к 2026 году планируется открытие восьми таких классов, а к 2027 году – 30 классов.
Так, два агрокласса появились в Дединовской школе-интернате среднего общего образования в Луховицах, где 25 учеников 7 и 10 классов изучают направление "Агротехнологии". Партнерами выступают Рязанский государственный агротехнологический университет, Луховицкий аграрно-промышленный техникум и предприятие "СПК имени Ленина".
Агрокласс также открыт в Емельяновской школе в Коломне при поддержке Рязанского государственного агротехнологического университета, Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова и АО "Предприятие "Емельяновка". Здесь 22 семиклассника осваивают агротехнологии.
В школе "Планета детства" в Клину при поддержке агрофирмы "Бунятино" и РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева открыты два агрокласса. Профиль "Биотехнологии и пищевое производство" изучает 31 восьмиклассник, а 12 десятиклассников – "Агроинженерию". В Подольске, в школе имени Героя Российской Федерации летчика-испытателя Н.Д. Куимова, 21 одиннадцатиклассник готовится по направлению "Биотехнологии и пищевое производство". Партнерами стали Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского и компания "Эйч энд Эн".
Учебные программы формируются с учетом профиля предприятий-партнеров, которым предоставляется государственная поддержка. Таким образом, компании могут возместить до 90% затрат на капитальный ремонт и оснащение оборудованием школ, на базе которых создаются агроклассы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаЛуховицы
 
 
