Шесть агротехнологических классов открыли в Московской области

В этом году в Подмосковье открыли 6 агротехнологических классов в рамках федерального проекта "Кадры в АПК"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На базе общеобразовательных учреждений Подмосковья открыли шесть агротехнологических классов в этом году в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа включает углубленное изучение естественных наук, агротехнологий и профильных дисциплин.

"Отрасль активно цифровизируется – уже сейчас в Московской области применяются "умные" технологии и роботизация производств. Обучение направлено на раннюю профориентацию школьников и формирование кадрового потенциала для агропрома. Работу проводим при поддержке сельхозтоваропроизводителей, а также высших и средних профессиональных учебных заведений. Сегодня в Подмосковье действуют агроклассы для учеников 7, 8, 10 и 11 классов по направлениям "Агротехнологии", "Агроинженерия", "Биотехнологии и пищевое производство"", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что к 2026 году планируется открытие восьми таких классов, а к 2027 году – 30 классов.

Так, два агрокласса появились в Дединовской школе-интернате среднего общего образования в Луховицах, где 25 учеников 7 и 10 классов изучают направление "Агротехнологии". Партнерами выступают Рязанский государственный агротехнологический университет, Луховицкий аграрно-промышленный техникум и предприятие "СПК имени Ленина".

Агрокласс также открыт в Емельяновской школе в Коломне при поддержке Рязанского государственного агротехнологического университета, Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова и АО "Предприятие "Емельяновка". Здесь 22 семиклассника осваивают агротехнологии.

В школе "Планета детства" в Клину при поддержке агрофирмы "Бунятино" и РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева открыты два агрокласса. Профиль "Биотехнологии и пищевое производство" изучает 31 восьмиклассник, а 12 десятиклассников – "Агроинженерию". В Подольске, в школе имени Героя Российской Федерации летчика-испытателя Н.Д. Куимова, 21 одиннадцатиклассник готовится по направлению "Биотехнологии и пищевое производство". Партнерами стали Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского и компания "Эйч энд Эн".