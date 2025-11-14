ЕК пересмотрит выделение средств на энергосектор Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Еврокомиссии после коррупционного скандала на Украине придётся пересмотреть будущее выделение Киеву средств на энергосектор, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

"Европейской комиссии, конечно, придётся пересмотреть то, как она тратит средства на энергетический сектор Киева", - приводит издание слова чиновника.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.