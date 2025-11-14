https://ria.ru/20251114/kiev-2054919727.html
ЕК пересмотрит выделение средств на энергосектор Украины, пишут СМИ
ЕК пересмотрит выделение средств на энергосектор Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
ЕК пересмотрит выделение средств на энергосектор Украины, пишут СМИ
Еврокомиссии после коррупционного скандала на Украине придётся пересмотреть будущее выделение Киеву средств на энергосектор, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 14.11.2025
ЕК пересмотрит выделение средств на энергосектор Украины, пишут СМИ
Politico: ЕС придется пересмотреть финансирование энергетики Украины
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Еврокомиссии после коррупционного скандала на Украине придётся пересмотреть будущее выделение Киеву средств на энергосектор, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"Европейской комиссии, конечно, придётся пересмотреть то, как она тратит средства на энергетический сектор Киева", - приводит издание слова чиновника.
Неназванный чиновник ЕС
в беседе с изданием назвал выявленную на Украине
коррупцию возмутительной.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.