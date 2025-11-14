https://ria.ru/20251114/kiev-2054917172.html
ВС России уничтожили украинские РСЗО в Херсонской области
ВС России уничтожили украинские РСЗО в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2025
ВС России уничтожили украинские РСЗО в Херсонской области
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) ВСУ уничтожены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.11.2025
ВС России уничтожили украинские РСЗО в Херсонской области
ВС России уничтожили РСЗО ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области