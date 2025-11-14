Рейтинг@Mail.ru
"Одни и те же ошибки": Жамнов объяснил поражение "Спартака" от "Северстали"
23:32 14.11.2025 (обновлено: 09:52 15.11.2025)
"Одни и те же ошибки": Жамнов объяснил поражение "Спартака" от "Северстали"
"Одни и те же ошибки": Жамнов объяснил поражение "Спартака" от "Северстали"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что его команда исправит свое турнирное положение после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали".
"Спартак" в пятницу проиграл "Северстали" в Москве со счетом 3:4. "Красно-белые" после 26 матчей чемпионата занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции и имеют в своем активе 29 очков.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 4
Северсталь
07:15 • Иван Морозов
(Павел Порядин)
17:00 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
47:16 • Danil Pivchulin
(Павел Порядин, Даниил Орлов)
13:14 • Yanni Kaldis
(Данил Веряев)
22:32 • Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин, Тимофей Давыдов)
25:22 • Михаил Ильин
(Николай Чебыкин, Тимур Каримов)
41:13 • Никита Камалов
(Ilya Kvochko, Илья Иванцов)
"Через такие игры надо проходить. Ребята старались, но нам есть над чем задуматься. Мне игра понравилась, видел, что команда старалась и в каких-то моментах играла правильно. Сегодня нам не хватило концентрации, чтобы играть против "Северстали" правильно на протяжении всего матча. Но из игры в игру совершаем все те же ошибки. Мы это постоянно разбираем, пытаемся поставить ребят на правильные рельсы, но все равно те же ошибки происходят. Когда мы их уберем, то будет намного проще и лучше, результат будет зеркальным. Это кропотливая работа, но мы с этой ситуацией справимся. Лекарство одно - выиграть две-три игры. Многое зависит от головы. Физика - это одно, но на площадке надо еще и думать. А мы делаем необъяснимые вещи. Постараемся помочь ребятам разобраться в себе, уверен, что сделаем это", - сказал Жамнов журналистам.
Главный тренер "Северстали" Андрей Козырев назвал ключевым моментом матча успешную игру команды во втором периоде, в ходе которого его подопечные забросили две шайбы и повели в счете.
"Хорошая командная победа. Ключевым моментом стал второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений смен и взять инициативу в свои руки. Мы всегда пытаемся играть в подобном ключе", - заявил он.
