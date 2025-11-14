"Одни и те же ошибки": Жамнов объяснил поражение "Спартака" от "Северстали"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что его команда исправит свое турнирное положение после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали".
"Спартак" в пятницу проиграл "Северстали" в Москве со счетом 3:4. "Красно-белые" после 26 матчей чемпионата занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции и имеют в своем активе 29 очков.
14 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
07:15 • Иван Морозов
17:00 • Адам Ружичка
47:16 • Danil Pivchulin
(Павел Порядин, Даниил Орлов)
13:14 • Yanni Kaldis
22:32 • Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин, Тимофей Давыдов)
25:22 • Михаил Ильин
(Николай Чебыкин, Тимур Каримов)
41:13 • Никита Камалов
(Ilya Kvochko, Илья Иванцов)
"Через такие игры надо проходить. Ребята старались, но нам есть над чем задуматься. Мне игра понравилась, видел, что команда старалась и в каких-то моментах играла правильно. Сегодня нам не хватило концентрации, чтобы играть против "Северстали" правильно на протяжении всего матча. Но из игры в игру совершаем все те же ошибки. Мы это постоянно разбираем, пытаемся поставить ребят на правильные рельсы, но все равно те же ошибки происходят. Когда мы их уберем, то будет намного проще и лучше, результат будет зеркальным. Это кропотливая работа, но мы с этой ситуацией справимся. Лекарство одно - выиграть две-три игры. Многое зависит от головы. Физика - это одно, но на площадке надо еще и думать. А мы делаем необъяснимые вещи. Постараемся помочь ребятам разобраться в себе, уверен, что сделаем это", - сказал Жамнов журналистам.
Главный тренер "Северстали" Андрей Козырев назвал ключевым моментом матча успешную игру команды во втором периоде, в ходе которого его подопечные забросили две шайбы и повели в счете.
"Хорошая командная победа. Ключевым моментом стал второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений смен и взять инициативу в свои руки. Мы всегда пытаемся играть в подобном ключе", - заявил он.
Гол Точилкина принес "Нефтехимику" победу над ЦСКА в матче КХЛ
14 ноября, 21:54