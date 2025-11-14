"Одни и те же ошибки": Жамнов объяснил поражение "Спартака" от "Северстали"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что его команда исправит свое турнирное положение после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали".

"Хорошая командная победа. Ключевым моментом стал второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений смен и взять инициативу в свои руки. Мы всегда пытаемся играть в подобном ключе", - заявил он.