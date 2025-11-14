"Вашингтон" проиграл "Флориде", Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). В составе "Флориды" шайбы забросили Эван Родригес (9-я минута), Коул Швиндт (24), Сэм Райнхарт (35, 45), Сет Джонс (50) и Ээту Луостаринен (59). У гостей авторами голов стали Брэндон Дьюхейм (9), Джастин Сурдиф (41) и Расмус Сандин (53).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на ледовой площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, завершил встречу с показателем полезности "минус 2" и очков не набрал. Матч против "Пантерз" стал для 40-летнего россиянина девятым в сезоне-2025/26 без результативных действий. Всего в 17 матчах чемпионата Овечкин набрал 12 очков (4 гола и 8 передач).