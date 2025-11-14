Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл "Флориде", Овечкин очков не набрал
Хоккей
Хоккей
 
05:50 14.11.2025
"Вашингтон" проиграл "Флориде", Овечкин очков не набрал
"Вашингтон" проиграл "Флориде", Овечкин очков не набрал - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
"Вашингтон" проиграл "Флориде", Овечкин очков не набрал
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.11.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
флорида пантерз
александр овечкин
даниил тарасов
Новости
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, флорида пантерз, александр овечкин, даниил тарасов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Флорида Пантерз, Александр Овечкин, Даниил Тарасов
"Вашингтон" проиграл "Флориде", Овечкин очков не набрал

"Вашингтон" проиграл "Флориде" в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

© Getty Images / Bruce Bennett Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Getty Images / Bruce Bennett
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
6 : 3
Вашингтон
08:53 • Эван Родригес
(Нико Миккола, Сэм Райнхарт)
23:05 • Коул Швиндт
(Густав Форслинг, Эли Луостаринен)
34:41 • Сэм Райнхарт
(Картер Верхаг, Сет Джонс)
44:54 • Сэм Райнхарт
(Антон Лунделль, Эли Луостаринен)
49:47 • Сет Джонс
(Брэд Маршанд, Антон Лунделль)
58:30 • Эли Луостаринен
(Брэд Маршанд, Антон Лунделль)
08:25 • Брэндон Дюхейм
(Расмус Сандин)
40:52 • Джастин Сурдиф
(Якоб Чичрун, Том Уилсон)
52:40 • Расмус Сандин
(Джон Карлсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). В составе "Флориды" шайбы забросили Эван Родригес (9-я минута), Коул Швиндт (24), Сэм Райнхарт (35, 45), Сет Джонс (50) и Ээту Луостаринен (59). У гостей авторами голов стали Брэндон Дьюхейм (9), Джастин Сурдиф (41) и Расмус Сандин (53).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на ледовой площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, завершил встречу с показателем полезности "минус 2" и очков не набрал. Матч против "Пантерз" стал для 40-летнего россиянина девятым в сезоне-2025/26 без результативных действий. Всего в 17 матчах чемпионата Овечкин набрал 12 очков (4 гола и 8 передач).
Голкипер "Флориды" Даниил Тарасов отразил 37 бросков из 40. Канадский нападающий "Пантерз" Брэд Маршанд отметился двумя голевыми передачами и стал 102-м игроком в истории НХЛ, кто достиг отметки в 1000 очков, набранных за карьеру в чемпионатах лиги.
"Кэпиталз" потерпели седьмое поражение в последних девяти матчах чемпионата НХЛ. "Флорида" добыла третью победу в последних четырех играх.
Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ничушкин пропустит несколько матчей НХЛ
13 ноября, 22:10
 
Матч-центр
 
