Карпин отказался оценивать результаты сборной в отсутствие значимых матчей
Футбол
 
20:47 14.11.2025
Карпин отказался оценивать результаты сборной в отсутствие значимых матчей
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отказался оценивать результаты обновленной национальной команды в отсутствие матчей с повышенной...
Карпин отказался оценивать результаты сборной в отсутствие значимых матчей

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отказался оценивать результаты обновленной национальной команды в отсутствие матчей с повышенной ответственностью.
Сборная России в субботу проведет товарищеский матч против команды Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск. Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Последний официальный матч команда провела 14 ноября 2021 года. Тогда коллектив Карпина на выезде со счетом 0:1 уступил сборной Хорватии в матче отборочного этапа чемпионата мира - 2022.
"Не знаю, насколько я изменился. Постарел только. Сборная стала намного моложе. На 50%, а то и больше, состав изменился. Это естественно. Мы не видели эту сборную в матчах с большой ответственностью. Эту сборную мы не можем оценивать. Не знаю, как будут реагировать те же Кисляк и Батраков, когда на кону будет выход на чемпионат мира", - сказал Карпин журналистам.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
Карпин назвал споры между футболистами нормальным явлением
