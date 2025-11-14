Карпин отказался оценивать результаты сборной в отсутствие значимых матчей

Сборная России в субботу проведет товарищеский матч против команды Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск. Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Последний официальный матч команда провела 14 ноября 2021 года. Тогда коллектив Карпина на выезде со счетом 0:1 уступил сборной Хорватии в матче отборочного этапа чемпионата мира - 2022.

"Не знаю, насколько я изменился. Постарел только. Сборная стала намного моложе. На 50%, а то и больше, состав изменился. Это естественно. Мы не видели эту сборную в матчах с большой ответственностью. Эту сборную мы не можем оценивать. Не знаю, как будут реагировать те же Кисляк и Батраков, когда на кону будет выход на чемпионат мира", - сказал Карпин журналистам.