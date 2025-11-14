https://ria.ru/20251114/karpin-2055080917.html
Карпин отказался оценивать результаты сборной в отсутствие значимых матчей
Карпин отказался оценивать результаты сборной в отсутствие значимых матчей - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Карпин отказался оценивать результаты сборной в отсутствие значимых матчей
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отказался оценивать результаты обновленной национальной команды в отсутствие матчей с повышенной... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T20:47:00+03:00
2025-11-14T20:47:00+03:00
2025-11-14T20:47:00+03:00
футбол
спорт
россия
чили
сочи
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048056752_0:52:2772:1611_1920x0_80_0_0_03576d1371f069a4b0a3d32c4ccbd2bf.jpg
/20251114/karpin-2054988271.html
россия
чили
сочи
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048056752_298:0:2762:1848_1920x0_80_0_0_743cd062c701c96ebbb9e4d4bb4d1c49.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, чили, сочи, валерий карпин, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Россия, Чили, Сочи, Валерий Карпин, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отказался оценивать результаты обновленной национальной команды в отсутствие матчей с повышенной ответственностью.
Сборная России в субботу проведет товарищеский матч против команды Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск. Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Последний официальный матч команда провела 14 ноября 2021 года. Тогда коллектив Карпина на выезде со счетом 0:1 уступил сборной Хорватии в матче отборочного этапа чемпионата мира - 2022.
"Не знаю, насколько я изменился. Постарел только. Сборная стала намного моложе. На 50%, а то и больше, состав изменился. Это естественно. Мы не видели эту сборную в матчах с большой ответственностью. Эту сборную мы не можем оценивать. Не знаю, как будут реагировать те же Кисляк и Батраков, когда на кону будет выход на чемпионат мира", - сказал Карпин журналистам.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.