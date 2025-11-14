Карпин назвал споры между футболистами нормальным явлением

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" заявил, что считает нормальным явлением споры между игроками, отметив, что их урегулирование является частью работы тренера.

"Споры, конечно, случаются. Приходится в них участвовать, приходится их разруливать. В любом коллективе, в любой семье случаются споры. Это нормально. Когда они идут во благо команды, это даже хорошо", - добавил главный тренер сборной России.