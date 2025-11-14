https://ria.ru/20251114/karpin-2054988271.html
Карпин назвал споры между футболистами нормальным явлением
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" заявил, что считает нормальным...
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" заявил, что считает нормальным явлением споры между игроками, отметив, что их урегулирование является частью работы тренера.
15 ноября сборная России
в Сочи
на стадионе "Фишт" проведет товарищеский матч с командой Чили
.
"Споры между игроками, конечно, бывают. У каждого футболиста повышенное эго и, хочешь - не хочешь, ты думаешь, что ты в порядке, что ты самый лучший и тебе надо показывать себя. Но так как это командный вид спорта, даже самый великий игрок, тот же Месси, никогда бы не стал самым лучшим, если бы не был в окружении хороших футболистов. В этом и заключается работа тренера, чтобы всех этих 11 миллионеров, которые выходят на поле, у каждого из которых свое эго, подчинить командным интересам. В этом, помимо всего остального, тоже заключается работа тренера", - сказал Карпин
.
"Споры, конечно, случаются. Приходится в них участвовать, приходится их разруливать. В любом коллективе, в любой семье случаются споры. Это нормально. Когда они идут во благо команды, это даже хорошо", - добавил главный тренер сборной России.