14:12 14.11.2025
Карпин назвал споры между футболистами нормальным явлением
Карпин назвал споры между футболистами нормальным явлением
спорт, россия, сочи, валерий карпин, чили
Футбол, Спорт, Россия, Сочи, Валерий Карпин, Чили
Карпин назвал споры между футболистами нормальным явлением

Валерий Карпин
Валерий Карпин. Архивное фото
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" заявил, что считает нормальным явлением споры между игроками, отметив, что их урегулирование является частью работы тренера.
15 ноября сборная России в Сочи на стадионе "Фишт" проведет товарищеский матч с командой Чили.
"Споры между игроками, конечно, бывают. У каждого футболиста повышенное эго и, хочешь - не хочешь, ты думаешь, что ты в порядке, что ты самый лучший и тебе надо показывать себя. Но так как это командный вид спорта, даже самый великий игрок, тот же Месси, никогда бы не стал самым лучшим, если бы не был в окружении хороших футболистов. В этом и заключается работа тренера, чтобы всех этих 11 миллионеров, которые выходят на поле, у каждого из которых свое эго, подчинить командным интересам. В этом, помимо всего остального, тоже заключается работа тренера", - сказал Карпин.
"Споры, конечно, случаются. Приходится в них участвовать, приходится их разруливать. В любом коллективе, в любой семье случаются споры. Это нормально. Когда они идут во благо команды, это даже хорошо", - добавил главный тренер сборной России.
Карпин рассказал, за какой клуб болел в детстве
14 ноября, 13:38
 
