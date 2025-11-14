Рейтинг@Mail.ru
"Точно поборолись бы": Карпин рассказал, как сборная выступила бы на ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
13:43 14.11.2025
"Точно поборолись бы": Карпин рассказал, как сборная выступила бы на ЧМ
2025
"Точно поборолись бы": Карпин рассказал, как сборная выступила бы на ЧМ

Карпин считает, что на чемпионате мира сборная боролась бы за выход из группы

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" заявил, что в случае выхода на чемпионат мира национальная команда боролась бы за выход из группы.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С того момента национальная команда проводит только товарищеские матчи.
«
"Трудный вопрос, до какого раунда мы бы дошли. Точно поборолись бы за выход из группы, а дальше, так как состоит из одного матча, бывает лотерея и может случиться все что угодно. Может случиться у соперника удаление на 20-й минуте, а может наоборот. Предполагать можно одно, а случится другое", - сказал Карпин.
Следующий чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию
12 ноября, 22:12
 
ФутболВалерий КарпинСпортСборная России по футболу
 
