Карпин рассказал, за какой клуб болел в детстве

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" признался, что в детстве из-за отца он болел за московское "Торпедо".
"Если говорить о детстве, папа играл в футбол и почему‑то болел за московское "Торпедо". Поэтому в детстве, пока я не стал играть на более‑менее профессиональном уровне, болел за "Торпедо". Но это все из‑за папы", - сказал Карпин.
"Торпедо" после 18 игр занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола - Первой лиге. В прошлом сезоне автозаводцы заняли второе место в Первой лиге и по спортивному принципу вернулись в высший дивизион российского футбола. Впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил "Торпедо" из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге.