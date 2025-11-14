Рейтинг@Mail.ru
Карпин рассказал, за какой клуб болел в детстве
Футбол
 
13:38 14.11.2025
Карпин рассказал, за какой клуб болел в детстве
Карпин рассказал, за какой клуб болел в детстве
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" признался, что в детстве из-за отца...
футбол
спорт
валерий карпин
российская премьер-лига (рпл)
спорт, валерий карпин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Карпин рассказал, за какой клуб болел в детстве

Карпин рассказал, что из-за отца в детстве болел за "Торпедо"

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" признался, что в детстве из-за отца он болел за московское "Торпедо".
За время игровой карьеры Карпин выступал за московские ЦСКА и "Спартак", воронежский "Факел", а также испанские "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту".
«
"Если говорить о детстве, папа играл в футбол и почему‑то болел за московское "Торпедо". Поэтому в детстве, пока я не стал играть на более‑менее профессиональном уровне, болел за "Торпедо". Но это все из‑за папы", - сказал Карпин.
"Торпедо" после 18 игр занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола - Первой лиге. В прошлом сезоне автозаводцы заняли второе место в Первой лиге и по спортивному принципу вернулись в высший дивизион российского футбола. Впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил "Торпедо" из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге.
Футбол. Товарищеский матч Россия – Бруней - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Карпин допустил, что покинет пост главного тренера сборной уже "завтра"
ФутболСпортВалерий КарпинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
