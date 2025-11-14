https://ria.ru/20251114/karpin-2054979928.html
Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной
Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" назвал матч против хорватов самым... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T13:34:00+03:00
2025-11-14T13:34:00+03:00
2025-11-14T13:35:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038723888_0:271:3117:2024_1920x0_80_0_0_76be780e39edf5b891161872c6ceabd2.jpg
/20251114/karpin-2054978910.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038723888_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e32b64665587b373001c56304bd3fcc4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, валерий карпин, спартак москва
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Спартак Москва
Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной
Карпин назвал матч с хорватами самым сложным в качестве тренера сборной России
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" назвал матч против хорватов самым сложным в качестве наставника национальной команды.
Сборная России в ноябре 2021 года на выезде потерпела поражение от команды Хорватии (0:1), заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года и не смогла напрямую завоевать путевку на турнир в Катаре.
"Было много сложных матчей, понятно. Но в роли тренера сборной самый трудный был со сборной Хорватии, когда мы играли там и проиграли 0:1. За 10 минут до конца в свои ворота забили и проиграли, заняли второе место и не смогли выйти на чемпионат мира. Наверное, это был самый трудный матч в качестве тренера", - сказал Карпин
.
"А в качестве игрока, наверное, связан со "Спартаком
", когда мы не прошли футбольный клуб "Антверпен", это был полуфинал Кубка обладателей кубков. Проиграли 1:3 и не попали в финал. Наверное, назвал бы вот эти два матча", - добавил главный тренер сборной России.
15 ноября сборная России в Сочи на стадионе "Фишт" проведет товарищеский матч с командой Чили.