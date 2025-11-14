Рейтинг@Mail.ru
Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Футбол
 
13:34 14.11.2025 (обновлено: 13:35 14.11.2025)
Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной
Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной

Карпин назвал матч с хорватами самым сложным в качестве тренера сборной России

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" назвал матч против хорватов самым сложным в качестве наставника национальной команды.
Сборная России в ноябре 2021 года на выезде потерпела поражение от команды Хорватии (0:1), заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года и не смогла напрямую завоевать путевку на турнир в Катаре.
"Было много сложных матчей, понятно. Но в роли тренера сборной самый трудный был со сборной Хорватии, когда мы играли там и проиграли 0:1. За 10 минут до конца в свои ворота забили и проиграли, заняли второе место и не смогли выйти на чемпионат мира. Наверное, это был самый трудный матч в качестве тренера", - сказал Карпин.
"А в качестве игрока, наверное, связан со "Спартаком", когда мы не прошли футбольный клуб "Антверпен", это был полуфинал Кубка обладателей кубков. Проиграли 1:3 и не попали в финал. Наверное, назвал бы вот эти два матча", - добавил главный тренер сборной России.
15 ноября сборная России в Сочи на стадионе "Фишт" проведет товарищеский матч с командой Чили.
