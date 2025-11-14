Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" назвал матч против хорватов самым сложным в качестве наставника национальной команды.

Сборная России в ноябре 2021 года на выезде потерпела поражение от команды Хорватии (0:1), заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года и не смогла напрямую завоевать путевку на турнир в Катаре.