Карпин допустил, что покинет пост главного тренера сборной уже "завтра"

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" отметил, что вопрос его сменщика находится в компетенции только Российского футбольного союза (РФС).

"Кто будет тренером сборной России после меня - это вопрос не ко мне, а к Российскому футбольному союзу. Без понятия. Через сколько это будет, тоже непонятно. Может быть, это завтра будет, а может, через пять лет", - сказал Карпин.