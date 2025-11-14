https://ria.ru/20251114/karpin-2054978910.html
Карпин допустил, что покинет пост главного тренера сборной уже "завтра"
Карпин допустил, что покинет пост главного тренера сборной уже "завтра" - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Карпин допустил, что покинет пост главного тренера сборной уже "завтра"
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" отметил, что вопрос его сменщика... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА)
Карпин допустил, что покинет пост главного тренера сборной уже "завтра"
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" отметил, что вопрос его сменщика находится в компетенции только Российского футбольного союза (РФС).
Карпин
возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре и попала в "стыки", но не смогла принять в них участие из-за санкций со стороны ФИФА
и УЕФА. С того момента сборная проводит только товарищеские матчи.
"Кто будет тренером сборной России после меня - это вопрос не ко мне, а к Российскому футбольному союзу. Без понятия. Через сколько это будет, тоже непонятно. Может быть, это завтра будет, а может, через пять лет", - сказал Карпин.
Сборная России 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт" проведет товарищеский матч с командой Чили.