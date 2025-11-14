Рейтинг@Mail.ru
Карпин рассказал, кого из тренеров считает примером для подражания
Футбол
 
13:09 14.11.2025
Карпин рассказал, кого из тренеров считает примером для подражания
Карпин рассказал, кого из тренеров считает примером для подражания - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Карпин рассказал, кого из тренеров считает примером для подражания
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи со школьниками в "Сириусе" назвал наставника английского "Манчестер Сити" Пепа... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Карпин рассказал, кого из тренеров считает примером для подражания

Карпин назвал Гвардиолу, Клоппа и Симеоне примерами для подражания в профессии

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время встречи со школьниками в "Сириусе" назвал наставника английского "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу одним из примеров для подражания в профессиональном плане.
Сборная России 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт" проведет товарищеский матч с командой Чили.
«
"Одного назвать не могу. И Гвардиоле можно пытаться подражать, но многое зависит от исполнителей. Если такого уровня исполнителей у тебя нет, можно попытаться подражать, но вряд ли что-то получится. Опираться надо на тех игроков, которые у тебя есть в данный момент", - сказал Карпин.
"Но если говорить про тренерские направления, то они разные абсолютно. Тот же Юрген Клопп - пример для подражания, Диего Симеоне в определенной степени. Кому-то нравится, кому-то не нравится - добиваются результата с футболистами того уровня, который есть, поэтому обратил внимание на этих трех. Не хочу никого обижать. Сто процентов, есть еще пять-шесть тренеров, за которыми надо следить", - отметил главный тренер сборной России.
