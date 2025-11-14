Карпин рассказал, кого из тренеров считает примером для подражания

«

"Одного назвать не могу. И Гвардиоле можно пытаться подражать, но многое зависит от исполнителей. Если такого уровня исполнителей у тебя нет, можно попытаться подражать, но вряд ли что-то получится. Опираться надо на тех игроков, которые у тебя есть в данный момент", - сказал Карпин.