Надежда Кадышева готовится к яркому новогоднему шоу в Москве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Надежда Кадышева готовится к масштабному новогоднему шоу, которое состоится в Москве, на "ЦСКА Арене" 17 декабря, сообщил РИА Новости представитель семьи певицы Юрий Шаркович.

"Концертная деятельность продолжается, проблем со здоровьем у Надежды Никитичны нет. Более того, сейчас семья готовится к большому новогоднему концерту в Москве. Это будет яркое праздничное шоу с приглашенными гостями, масштабной программой. Оно состоится 17 декабря на "ЦСКА Арене", — сказал собеседник агентства.

По его словам, также идет работа по сетке концертов, которые пройдут в 2026 году. На один из них — в Краснодаре — уже продают билеты.