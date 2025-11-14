https://ria.ru/20251114/kadysheva-2054978248.html
Надежда Кадышева готовится к яркому новогоднему шоу в Москве
Надежда Кадышева готовится к масштабному новогоднему шоу, которое состоится в Москве, на "ЦСКА Арене" 17 декабря, сообщил РИА Новости представитель семьи певицы РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Надежда Кадышева готовится к масштабному новогоднему шоу, которое состоится в Москве, на "ЦСКА Арене" 17 декабря, сообщил РИА Новости представитель семьи певицы Юрий Шаркович.
"Концертная деятельность продолжается, проблем со здоровьем у Надежды Никитичны нет. Более того, сейчас семья готовится к большому новогоднему концерту в Москве. Это будет яркое праздничное шоу с приглашенными гостями, масштабной программой. Оно состоится 17 декабря на "ЦСКА Арене", — сказал собеседник агентства.
По его словам, также идет работа по сетке концертов, которые пройдут в 2026 году. На один из них — в Краснодаре — уже продают билеты.
"На данный момент у семьи Кадышевых много предложений выступить и на новогодних корпоративных мероприятиях. Мы рассматриваем их — вмещаются ли они в концертный график", — добавил Шаркович.