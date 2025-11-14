Рейтинг@Mail.ru
Надежда Кадышева готовится к яркому новогоднему шоу в Москве
Культура
 
13:34 14.11.2025
Надежда Кадышева готовится к яркому новогоднему шоу в Москве
Надежда Кадышева готовится к яркому новогоднему шоу в Москве - РИА Новости, 14.11.2025
Надежда Кадышева готовится к яркому новогоднему шоу в Москве
Надежда Кадышева готовится к масштабному новогоднему шоу, которое состоится в Москве, на "ЦСКА Арене" 17 декабря, сообщил РИА Новости представитель семьи певицы РИА Новости, 14.11.2025
москва
краснодар
надежда кадышева, музыка, здоровье, концерты, певица, звезды, знаменитости, москва, новый год, краснодар
Культура, Надежда Кадышева, Музыка, Здоровье, концерты, певица, звезды, Знаменитости, Москва, Новый год, Краснодар
Надежда Кадышева готовится к яркому новогоднему шоу в Москве

Шаркович: Кадышева готовится к большому новогоднему шоу в Москве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Надежда Кадышева готовится к масштабному новогоднему шоу, которое состоится в Москве, на "ЦСКА Арене" 17 декабря, сообщил РИА Новости представитель семьи певицы Юрий Шаркович.
"Концертная деятельность продолжается, проблем со здоровьем у Надежды Никитичны нет. Более того, сейчас семья готовится к большому новогоднему концерту в Москве. Это будет яркое праздничное шоу с приглашенными гостями, масштабной программой. Оно состоится 17 декабря на "ЦСКА Арене", — сказал собеседник агентства.
По его словам, также идет работа по сетке концертов, которые пройдут в 2026 году. На один из них — в Краснодаре — уже продают билеты.
"На данный момент у семьи Кадышевых много предложений выступить и на новогодних корпоративных мероприятиях. Мы рассматриваем их — вмещаются ли они в концертный график", — добавил Шаркович.
