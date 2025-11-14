https://ria.ru/20251114/kabmin-2055074014.html
Правительство утвердило план по переселению соотечественников из-за рубежа
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа на 2026-2028 годы, следует из распоряжения кабмина.
Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале
правовой информации.
«
"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2026 - 2028 годы", - говорится в распоряжении.
План предполагает разработку и утверждение регионами своих программ или подпрограмм, направленных на содействие приему и обустройству участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Также планом предусмотрено предоставление государственных гарантий и социальной поддержки.
Кроме того, перечень мероприятий включает организацию консультирования соотечественников и приема у них заявлений об участии в программе, оформление свидетельства участника программы.
Документом предусмотрено обеспечение деятельности за рубежом временных групп, а также инспектирование временных групп, представительств или представителей МВД России за рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ
.
План включает и ряд других мероприятий, в том числе распространение информации о программе переселения соотечественников в СМИ.