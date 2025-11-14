Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило план по переселению соотечественников из-за рубежа - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 14.11.2025 (обновлено: 21:31 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/kabmin-2055074014.html
Правительство утвердило план по переселению соотечественников из-за рубежа
Правительство утвердило план по переселению соотечественников из-за рубежа - РИА Новости, 14.11.2025
Правительство утвердило план по переселению соотечественников из-за рубежа
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа на 2026-2028... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T20:00:00+03:00
2025-11-14T21:31:00+03:00
общество
россия
соотечественники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_335:0:2737:1351_1920x0_80_0_0_17d981ff3e77c0adfefe0ebe6b824064.jpg
https://ria.ru/20250912/rossiya-2041497259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_24c0209f1ae88c34befbf557c5072cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, соотечественники
Общество, Россия, соотечественники
Правительство утвердило план по переселению соотечественников из-за рубежа

Кабмин утвердил план программы переселения соотечественников на 2026-2028 годы

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа на 2026-2028 годы, следует из распоряжения кабмина.
Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2026 - 2028 годы", - говорится в распоряжении.
План предполагает разработку и утверждение регионами своих программ или подпрограмм, направленных на содействие приему и обустройству участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Также планом предусмотрено предоставление государственных гарантий и социальной поддержки.
Кроме того, перечень мероприятий включает организацию консультирования соотечественников и приема у них заявлений об участии в программе, оформление свидетельства участника программы.
Документом предусмотрено обеспечение деятельности за рубежом временных групп, а также инспектирование временных групп, представительств или представителей МВД России за рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ.
План включает и ряд других мероприятий, в том числе распространение информации о программе переселения соотечественников в СМИ.
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В госпрограмму по переселению соотечественников в Россию внесли изменения
12 сентября, 15:48
 
ОбществоРоссиясоотечественники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала