Правительство утвердило план по переселению соотечественников из-за рубежа

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа на 2026-2028 годы, следует из распоряжения кабмина.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

« "Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2026 - 2028 годы", - говорится в распоряжении.

План предполагает разработку и утверждение регионами своих программ или подпрограмм, направленных на содействие приему и обустройству участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Также планом предусмотрено предоставление государственных гарантий и социальной поддержки.

Кроме того, перечень мероприятий включает организацию консультирования соотечественников и приема у них заявлений об участии в программе, оформление свидетельства участника программы.

Документом предусмотрено обеспечение деятельности за рубежом временных групп, а также инспектирование временных групп, представительств или представителей МВД России за рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ