Замглавы городской администрации Ялты уволили за взятку
10:33 14.11.2025 (обновлено: 10:40 14.11.2025)
Замглавы городской администрации Ялты уволили за взятку
Заместитель главы городской администрации Ялты Ирина Беломестнова, арестованная по обвинению в получении крупной взятки, уволена с занимаемой должности,... РИА Новости, 14.11.2025
Замглавы городской администрации Ялты уволили за взятку

© Фото : пресс-служба администрации ЯлтыЗаместитель главы городской администрации Ялты Ирина Беломестнова
Заместитель главы городской администрации Ялты Ирина Беломестнова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации Ялты
Заместитель главы городской администрации Ялты Ирина Беломестнова. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Заместитель главы городской администрации Ялты Ирина Беломестнова, арестованная по обвинению в получении крупной взятки, уволена с занимаемой должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"К заместителю главы администрации города Ялта - начальнику департамента строительства и благоустройства администрации города Ирине Евгеньевне Беломестновой применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения", - сказали в администрации, уточнив, что уволена Беломестнова была еще 10 ноября, до задержания ее силовиками.
Ялтинским горсудом Беломестновой 14 ноября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным крымского главного управления СК РФ, сумма взятки составила 2,5 миллиона рублей, которые Беломестнова получила за заключение муниципальных контрактов при реконструкции и капремонте детского сада.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В администрации Ялты задержали заммэра города
12 ноября, 19:44
 
ПроисшествияЯлтаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
