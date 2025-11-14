Замглавы городской администрации Ялты уволили за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Заместитель главы городской администрации Ялты Ирина Беломестнова, арестованная по обвинению в получении крупной взятки, уволена с занимаемой должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"К заместителю главы администрации города Ялта - начальнику департамента строительства и благоустройства администрации города Ирине Евгеньевне Беломестновой применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения", - сказали в администрации, уточнив, что уволена Беломестнова была еще 10 ноября, до задержания ее силовиками.
Ялтинским горсудом Беломестновой 14 ноября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным крымского главного управления СК РФ, сумма взятки составила 2,5 миллиона рублей, которые Беломестнова получила за заключение муниципальных контрактов при реконструкции и капремонте детского сада.
