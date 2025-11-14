Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Галкин* осквернил флаг Израиля и попал в скандал
12:17 14.11.2025 (обновлено: 14:34 14.11.2025)
СМИ: Галкин* осквернил флаг Израиля и попал в скандал
СМИ: Галкин* осквернил флаг Израиля и попал в скандал
Против Максима Галкина* началась проверка Министерства национальной безопасности Израиля из-за осквернения государственного флага, сообщает Telegram-канал Mash.
СМИ: Галкин* осквернил флаг Израиля и попал в скандал

Mash: в Израиле начали проверку против Галкина из-за флага Украины

Максим Галкин*
Максим Галкин*
Максим Галкин*. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Против Максима Галкина* началась проверка Министерства национальной безопасности Израиля из-за осквернения государственного флага, сообщает Telegram-канал Mash.
«
"Иноагента Максима Галкина* проверяет Министерство национальной безопасности Израиля — по подозрению в неуважении к госсимволу страны", — говорится в публикации.
В материале указали, что в начале ноября на своем выступлении комик взял у одного из зрителей флаг Украины и накрыл им израильское знамя.
Отмечается, что на Галкина* подали жалобу израильские общественники. Если его найдут виновным в намеренном осквернении государственного символа, то ему грозит тюремный срок до трех лет или штраф до 15 тысяч долларов.
Галкин* публично осудил СВО. Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.
Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
