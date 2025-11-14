СМИ: Галкин* осквернил флаг Израиля и попал в скандал

"Иноагента Максима Галкина* проверяет Министерство национальной безопасности Израиля — по подозрению в неуважении к госсимволу страны", — говорится в публикации.

Отмечается, что на Галкина* подали жалобу израильские общественники. Если его найдут виновным в намеренном осквернении государственного символа, то ему грозит тюремный срок до трех лет или штраф до 15 тысяч долларов.