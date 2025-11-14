Рейтинг@Mail.ru
Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
09:21 14.11.2025
Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну, сообщили СМИ
Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну, сообщили СМИ
в мире
израиль
норвегия
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
оон
израиль
норвегия
палестина
в мире, израиль, норвегия, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, оон
В мире, Израиль, Норвегия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН
Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну, сообщили СМИ

DN: Израиль по политическим причинам отказал премьер-министру Норвегии во въезде

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Израиль "по политическим причинам" отказал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре во въезде в страну для переговоров, сообщает норвежская газета Dagens Næringsliv со ссылкой на источники.
"Стёре пытался приехать в Израиль для переговоров после прекращения огня в секторе Газа, но премьер-министр (Израиля - ред.) Биньямин Нетаньяху ответил отказом, поскольку он не хочет визита со стороны Норвегии по политическим причинам", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп в письме призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху
12 ноября, 14:58
По информации источников издания, норвежскому премьеру было отказано во въезде в Израиль в прошлом месяце.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны.
Государство Палестина до этого признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Автомобили Красного Креста - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ: обмен пленными между Израилем и ХАМАС под угрозой
13 ноября, 15:11
 
