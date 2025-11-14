Сборная Италии обыграла Молдавию в матче отбора к чемпионату мира

Сборная Италии продлила победную серию до шести игр на отборочном этапе и занимает второе место в таблице, набрав 18 очков. Лидирует в группе сборная Норвегии (21). Места с третьего по пятое занимают команды Израиля (9), Эстонии (4) и Молдавии (1).
В последнем матче отборочного этапа итальянцы 16 ноября примут норвежцев, сборная Молдавии в этот же день сыграет в гостях с командой Израиля.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.