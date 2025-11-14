Сборная Италии обыграла Молдавию в матче отбора к чемпионату мира

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Италии одержала победу над командой Молдавии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы I прошла в Кишиневе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Джанлука Манчини (88-я минута) и Франческо Пио Эспозито (90+2).

Сборная Италии продлила победную серию до шести игр на отборочном этапе и занимает второе место в таблице, набрав 18 очков. Лидирует в группе сборная Норвегии (21). Места с третьего по пятое занимают команды Израиля (9), Эстонии (4) и Молдавии (1).