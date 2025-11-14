Иноагента Ладу-Русь* обвинили по семи статьям УК

САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Объявленную в розыск иноагента, основательницу ликвидированной за экстремизм партии "Воля"** Светлану Ладу-Русь (Пеунову)* обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса РФ, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.