Иноагента Ладу-Русь* обвинили по семи статьям УК

САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Объявленную в розыск иноагента, основательницу ликвидированной за экстремизм партии "Воля"** Светлану Ладу-Русь (Пеунову)* обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса РФ, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах указано, что Ладе-Русь* вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ), в том числе группой лиц (часть 3 статьи 33, пункт "а" части 3 статьи 111 УК РФ) и в отношении двух и более лиц (пункт "б" части 3 статьи 111 УК РФ). Также фигурантку обвиняют в создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (часть 1 статьи 239 УК РФ), в организации мошенничества (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 159 УК РФ), в том числе мошенничества группой лиц (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 159 УК РФ). Седьмая статья касается создания некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей (часть 3 статьи 239 УК РФ).
Дело Лады-Русь* рассматривается в суде в Самарской области заочно, так как с апреля 2016 она находится в международном розыске по делу о мошенничестве. Заседания также проходят в закрытом режиме. Суд планирует в пятницу вынести приговор.
Пеунова в 2012 году баллотировалась в президенты РФ, но ЦИК отказал ей в регистрации, поскольку она не смогла собрать нужного количества подписей в свою поддержку. Широкую известность в СМИ Пеунова* получила после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру.
В марте 2023 года министерство юстиции РФ внесло Ладу-Русь* в перечень иностранных агентов. По данным министерства, она призывала к борьбе с действующей властью РФ, выступала против спецоперации на Украине и формировала "негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Экстремистская организация.
